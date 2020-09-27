أنديتنا خارج «توب 8»

منير رحومة (دبي)

للعام الثالث على التوالي، تفشل أنديتنا في التواجد بين «كبار آسيا»، وتعجز عن الوصول إلى دور الثمانية لدوري الأبطال، مسجلة تراجعاً كبيراً في حضورها القاري، مقارنة بالمشاركات الثلاث السابقة لها، والتي تمثلت في الوصول إلى النهائي مرتين متتاليتين عامي 2015 و2016، عن طريق شباب الأهلي والعين، وربع النهائي عام 2017 بوصول «الزعيم».

ورغم مشاركة أربعة فرق عامي 2018 و2020، وثلاثة أندية عام 2019، إلا أن المحصلة سلبية، ولا تعكس أهمية البطولة، وقيمة المنافسة القارية، وتشريف الكرة الإماراتية خارجياً.

وتكرر سيناريو الوداع من دور الـ 16 للبطولة الآسيوية في النسخ الثلاث الأخيرة، حيث تأهل الجزيرة والعين عام 2018 إلى الدور الثاني، إلا أن الفريقين ودعا السباق، وبعدهما نسج الوحدة على المنوال نفسه عام 2019، وجاء الدور على شباب الأهلي الذي كرر السيناريو، أمس الأول، ويتحطم حلم الوصول إلى الأدوار المتقدمة، والمنافسة على اللقب القاري.

وبذلك يكون العين آخر فريق يصل إلى دور الثمانية، وأيضاً آخر المتأهلين إلى نهائي البطولة، وأيضاً يعد «الزعيم» هو الوحيد المتوج باللقب الآسيوي الكبير.

عودة بعثة شباب الأهلي

عادت بعثة شباب الأهلي إلى دبي أمس، بعد انتهاء المشاركة في البطولة الآسيوية، وتم إجراء الفحص الطبي اللازم لكل أفراد البعثة، واتخاذ التدابير الاحترازية التي نص عليها البروتوكول الصحي، حفاظاً على سلامة اللاعبين والجهازين الفني والإداري. ومنح جيرارد زاراجوسا مدرب «الفرسان» راحة للاعبين، بعد المباريات المضغوطة التي خاضها الفريق في البطولة، من أجل استعادة الأنفاس، والعودة إلى التدريبات في أفضل الظروف. وينضم الأرجنتيني كارتابيا إلى زملائه مع عودة التدريبات، في أول ظهور له منذ مارس الماضي، وذلك بعد تجديد إعارته لموسم آخر، كما ينتظر أن يتم الإعلان رسمياً عن التعاقد مع هلدون راموس لاعب الرأس الأخضر، القادم من التعاون السعودي.