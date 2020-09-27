«الزعيم» يبحث عن صفقة دفاعية

مراد المصري (دبي)

وجه العين أنظاره إلى البطولات المحلية، بعد ختام مشاركته القارية التي خاض خلالها 4 مباريات، في دوري أبطال آسيا.

وبحسب المتابعات، فإن «الزعيم» يسعى لتدعيم صفوفه في الجزء الأخير من سوق الانتقالات، من خلال التعاقد مع لاعب مواطن لتعزيز الدفاع، ويبدو الخيار الأقرب فيه خليفة مبارك لاعب شباب الأهلي أو غيره، مع وجود تقييم للأداء الفني عموماً، ومراجعة المستويات التي قدمها اللاعبون في المباريات الماضية، يضاف إليها غياب جمال معروف لمدة 6 أشهر بعد الجراحة التي خضع لها.

واستفاد العين من المشاركة في «الأبطال»، من خلال دخول أجواء المباريات القوية، ورفع جاهزية اللاعبين، خصوصاً أن البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب «البنفسج» أشراك أكبر عدد من العناصر، وتحديداً الشباب لكسب المزيد من الخبرة. ويحاول العين خوض بعض التجارب للحفاظ على إيقاع الجاهزية الفنية والبدنية، وذلك في ضوء إنهاء إجراءات الحجر الصحي عقب العودة من السفر، حيث يتم التواصل مع عدة أندية من أجل اللعب معها.