كايزر: الجزيرة على الطريق الصحيح

أبوظبي (الاتحاد)

عاد الجزيرة إلى التدريبات، مساء أمس، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون، عقب «ودية» الوصل، ويؤدي الفريق مرانه يومياً حتى موعد تجربة عجمان يوم 8 أكتوبر المقبل في أبوظبي.

وأبدى المدرب الهولندي مارسيل كايزر رضاه عن ما قدمه الفريق من مستوى أمام الوصل، في المباراة التي انتهت بفوز الجزيرة بهدف زايد العامري، الأمر الذي يؤكد أننا على الطريق الصحيح.

وقال: لاعبو الجزيرة يكرهون الخسارة، حتى وإن حدثت في مباراة تدريبية مصغرة، لذلك من الجيد أن نفوز على منافس قوي مثل الوصل.

وأضاف: اختبرنا أنفسنا أمام فريق يشاركنا ذات الأسلوب القائم على الاستحواذ والهجوم، والبحث عن صناعة فرص التسجيل باستمرار، وأنا راضٍ عن الانضباط الدفاعي الذي أظهره اللاعبون، والذي تسبب في حرمان الوصل من بلوغ مرمانا حتى النهاية، وهذا دليل على أننا نتحسن باستمرار، ونتطور من مباراة إلى أخرى، وشدد على أن فريقه أمامه الكثير من العمل الشاق والمكثف للوصول إلى مستوى ثابت.