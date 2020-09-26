بالترجيحية.. «الفرسان» يودع «الآسيوية»

منير رحومة (دبي)

ودع شباب الأهلي مشاركته في دوري أبطال آسيا من دور الـ16، بالخسارة أمام الأهلي السعودي 3-4 بركلات الترجيح، وذلك بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، وتقدم «الفرسان» بهدف عزيز جانييف في الدقيقة 28، وأدرك عمر السومة التعادل لأهلي جدة في الدقيقة 54، وفي ركلات الترجيح أضاع كل من أحمد خليل وعبدالله النقبي من شباب الأهلي، وعمر السومة من أهلي جدة.

دخل شباب الأهلي المباراة، بتشكيلة شهدت مشاركة إدواردو وبيدرو كوندي منذ البداية، بالإضافة إلى دعم الوسط بوليد حسين، حيث لعب الفريق بتوازن بين الخطوط، مع إغلاق المنافذ أمام المنافس، وبعد بداية قوية من أهلي جدة، دخل «الفرسان» في أجواء اللقاء، ونجح في السيطرة على منطقة الوسط، وقيادة بعض الهجمات عن طريق إدواردو وإسماعيل الحمادي، إلا أنها افتقدت إلى السرعة، ورغم خروج ماجد حسن مصاباً ونزول محمد جمعة بدلاً منه، لم يرتبك الفريق، وركز على التسديد من خارج المنطقة لصنع الخطر عن طريق الأوزبكي عزيز جانييف، وبعد محاولتين خطرتين في الدقيقتين 26 و27 نجح اللاعب نفسه في هز شباك «الراقي» في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني تراجع أداء «الفرسان»، مقابل صحوة قوية لأهلي جدة، مما أدى إلى فرض سيطرته في الملعب، وتهديد مرمى ماجد ناصر في أكثر من مناسبة، وتسبب الضغط في ارتباك دفاع شباب الأهلي، وحصول سلمان المؤشر على ركلة جزاء، بعد عرقلته من جانييف، لينفذها السومة بنجاح في الدقيقة 54.

وصرح أحمد خليل مهاجم «الفرسان»، أن اللاعبين لم يقصروا، ولعبوا مباراة طيبة، إلا أنهم خسروا بركلات الترجيح، وهي «لعبة حظ»، مشيراً إلى أن شباب الأهلي واجه ضغط المباريات المتتالية، ورغم ذلك قدم مستوى طيباً، ونافس بجدية في البطولة، وشدد على أن المشاركة تفيد الفريق في المستقبل، وأن «الفرسان» قادر على التعويض في البطولات المقبلة.