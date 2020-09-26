جمال معروف يغيب 6 أشهر

العين (الاتحاد)

يغيب جمال معروف مهاجم العين عن الملاعب لمدة 6 أشهر، بعدما أجرى جراحة ناجحة، إثر الإصابة التي لحقت به خلال مباراة «الزعيم» أمام النصر السعودي، على أن يخضع اللاعب لبرامج تأهيلية.

وقال الدكتور حسام رحمة، استشاري جراحة العظام ورئيس قسم العظام والطب الرياضي بمستشفى توام، عضو اللجنة الطبية بشركة نادي العين لكرة القدم والذي أشرف على الجراحة، إن جميع الفحوص التي خضع لها اللاعب، أثبتت إصابته بكسر في عظمة الشظية بالقدم اليسرى، مع إصابة في رباط الكاحل، وخضع لجراحة ناجحة ووضع اللاعب حالياً جيد جداً، ومن المقرر أن يستهل برنامج التأهيل الخاص بالعودة للتدريبات الفردية، بعد 6 أسابيع، ومن بعدها ينخرط في برامج تأهيلية لمدة ثلاثة أشهر.