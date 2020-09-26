الجنيبي ومسعود يغيبان عن الظفرة 4 أسابيع

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

كشف الفحص الذي خضع له محمد إسماعيل الجنيبي ومسعود سليمان لاعبا الظفرة، عن تعرض الأول لقطع جزئي في الرباط الصليبي، والثاني للإصابة في العضلة الضامة، وبالتالي غيابهما لمدة 4 أسابيع، قبل العودة إلى التدريبات.

وعلمت «الاتحاد» أن الجنيبي يخضع إلى فحص جديد، لتحديد كيفية العلاج، ومدى حاجة اللاعب إلى جراحة من عدمه.

وخاض «الفارس» 5 تجارب، منها 3 لقاءات تحت قيادة الصربي فوك رازوفيتش، أمام العين والوحدة وبني ياس، في بطولة أندية أبوظبي، ومباراتان مع المدرب المؤقت محمد قويض، أمام الجزيرة والنصر، بينما يقوده في المرحلة المقبلة الصربي أليكساندر فيسيلنوفيتش.