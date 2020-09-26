«الشاهينية» تكسب ناموس الحول.. و«مولع» يشعل تحدي الزمول

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت أمس منافسات الأسبوع الرابع، من السباقات التمهيدية لموسم الهجن 2020-2021 التي ينظمها اتحاد سباقات الهجن، في إطار دعم ملاك الهجن، وإتاحة الفرصة أمامها لخوض المنافسات، تمهيداً للسباقات الرئيسة التي يشهدها الموسم خلال الفترة المقبلة.

وشهد ميدان الهجن بالوثبة في أبوظبي منافسات سن الحول والزمول، التي أقيمت لمسافة 5 كيلو مترات، على مدار 16 شوطاً، بمشاركة عدد كبير من المطايا، من هجن أبناء القبائل من الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأحرزت «الشاهينية» لعبيد خليفة الخييلي، لقب الشوط الأول للحول المحليات، مسجلة توقيتاً 8.02.02 دقيقة، فيما حلقت «اليمامة» لمبارك محمد بن نصره العامري، بلقب الشوط الثاني، المخصص للحول المهجنات بتوقيت 8.03.05 دقيقة.

وشهد الشوط الثالث المخصص للزمول المحليات، تألق «مولع» لمحمد سهيل العامري محققاً المركز الأول، بتوقيت 8.12.07 دقيقة، بينما كان «منصف» لحمد سعيد صالح الكتبي، على موعد مع ناموس الشوط الرابع، المخصص للزمول المهجنات مسجلاً 8.05.06 دقيقة، فيما انتزعت «غرام» لأحمد محمد سالم المعمري المركز الأول في الشوط الخامس للحول المحليات. وقدمت «طرب» لمحمد صالح ناصر الكربي أفضل أداء، خلال منافسات الحول والزمول في الوثبة، بعد أن حققت أفضل توقيت على مدار الأشواط الـ 16، إذ خطفت المركز الأول بعد أن سجلت 8.01.02 دقيقة.

وأسفرت بقية نتائج الأشواط عن فوز «أصافي» لمحفوظ خميس الجنيبي، و«الحصن» لصالح بن نصره العامري، و«هملولة» لسيف أحمد القبيسي، و«إبعاد» لأحمد علي سلطان السبوسي، و«معراظ» لسيف محمد القبيسي، و«خيره» لصالح بن نصره العامري، و«سراب» لمحمد مطر الخييلي، و«مرحب» لناجي عويضه الكربي، و«زهرة» لسلطان تريم الكتبي، وفي الشوط الأخير كان اللقب لـ «حدث» المملوكة لسهيل سالم الخييلي بزمن 8.12.04 دقيقة.