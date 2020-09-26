«محاربي الإمارات».. نزالات حديث العالم

رضا سليم (دبي)

خطفت «النسخة 13» لبطولة «محاربي الإمارات» الدولية لفنون القتال المختلطة الأضواء، من خلال بثها إلى العالم، وتابعها الملايين عبر قناة أبوظبي الرياضية، ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مشاركة عدد من اللاعبين يمثلون جنسيات مختلفة، ووجود جماهير كبيرة لهذه الرياضة في «المعمورة».

واحتفظ البريطاني تشي لويس بلقب الوزن الثقيل، بعد فوزه على البرازيلي فابيو ملندنادو بالضربة القاضية بعد دقيقة من بداية النزال في الجولة الأولى، ليحافظ على سجله خالياً من الخسارة، ونجح الروسي شاميل محمدوف في التفوق على الأفغاني فريدون أليك زاي في «الوزن المفتوح» بعد استسلام المنافس.

وتغلب الأوزبكي شاميل أمينوف على الكوري الجنوبي كيونج بيو كيم في وزن تحت 73 كيلو جراماً بالاستسلام في الجولة الأولى، وفجر المقاتل المغربي خافيير علاوي الذي يلعب لنادي ترايستار الكندي مفاجأة من «العيار الثقيل»، بالفوز على الكازاخستاني تقسيم زابيتوف في وزن تحت 63 كيلو جراماً، وجاء فوزه بإجماع الحكام، ليكسر انتصارات تقسيم الذي فاز في 7 نزالات سابقة، من دون أي خسارة.

وخطف الأميركي كريس بارنيت الأضواء بفوزه على البريطاني أحمد تيجاني في وزن فوق الثقيل بالضربة القاضية الفنية، ومع إعلان فوزه قام كريس بالقيام بفاصل من «البريك دانس» على الموسيقى في الحلبة احتفالاً بالإنجاز.

وأنهى الأردني هاشم أرخاجا النزال أمام البرازيلي إيوري فراجا، في وزن المتوسط لمصلحته بالضربة القاضية، إثر لكمة مدوية، سقط فيها فراجا، ليعلن الحكم إنهاء الجولة، كما فاز الروسي إمام شافي الييف على النرويجي إلياس باكنيز بقرار الحكام.

وفاز الأيرلندي دين باري بطل «الكيك بوكس» العالمي الأسبق، على الكويتي عبدالله البوشهري في وزن تحت 74 كيلو جراماً بالضربة القاضية ضمن الجولة الأولى، وفي الوزن المتوسط، تفوق السوري طارق سليمان على البولندي بيوتر ولاوسكي بالضربة القاضية في الجولة الثانية.

وفي وزن تحت 59 كيلو جراماً، نجح التايلاندي توب نوي في الفوز على البرازيلي إسحاق بيمنتال، بقرار الحكام بعد الجولة الثانية، وفي وزن الريشة تم إلغاء المباراة بسبب ضربة غير قانونية تحت الحزام، في النزال الذي جمع بين الكوري الجنوبي جي بم مون والأذربيجاني أجشن بابايف.

وفي نزال سريع لم يستغرق سوى دقيقتين و23 ثانية من الجولة الأولى لوزن تحت 82.5 كيلو جراماً، تفوق ساشا بلاتنيكوف من هونج كونج على البرازيلي باولو تيودورو.

وفي نزال السيدات، تغلبت الأسترالية كيسي أونيل على اليونانية كرستينا ستليو في وزن الذبابة، بعد سيطرة مطلقة، وسيل من اللكمات، فكان قرار الحكم بإنهاء اللقاء بفوز كيسي، كما فازت الفرنسية مانون فيروز على الهولندية نعومي تتارولو بالضربة القاضية في الجولة الثانية.