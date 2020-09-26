«دولي الجودو» يلغي «جراند سلام طوكيو»

أبوظبي (الاتحاد)

ألغى الاتحاد الدولي للجودو بطولة طوكيو جراند سلام، المقررة نهاية ديسمبر المقبل،

وإقامة بطولة «بديلة» تحمل اسم بطولة جائزة زغرب الكبرى، بالتعاون مع الاتحاد الكرواتي.

وتسلم اتحاد المصارعة والجودو رسالة من الاتحاد الدولي، أمس الأول، بشأن المستجدات

في الروزنامة الدولية، وقال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد: إلغاء «جراند سلام» طوكيو جاء بقرار المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، بعد الاطلاع التي التقارير الصحية، التي أفادت بحالة عدم اليقين التي لا تزال قائمة حول «جائحة كورونا»، التي ما زالت تشكل هاجساً للجميع، بجانب التفكير في أن اليابان تستعد لاستضافة لدورة الألعاب الأولمبية التي تأجلت حتى عام 2021، لذلك رأى «التنفيذي» توخي مزيد من الحذر، عند التخطيط للأحداث التي تحتضنها اليابان خلال الفترة المقبلة، ومنهنا جاء قرار إلغاء «طوكيو جراند سلام».

وأضاف: فيما يتعلق بشأن تنظيم بطولة بودابست جراند سلام، المقررة بالعاصمة المجرية، في نهاية أكتوبر المقبل، تم التأكيد على إقامتها في موعدها، ما لم يأت جديد من الحكومة المجرية، يفيد بطلب تأجيلها إلى وقت لاحق، كما أن هناك العديد من المسابقات المقرر إقامتها في بداية 2021، يتابع أمرها الاتحاد الدولي، بهدف التأكيد على توفير البيئة الصحية السليمة، التي تحمي مجتمع الجودو عند تنظيم مثل تلك البطولات الدولية الجماهيرية تحت شعار الصحة أولاً.