كورسكيت لـ«جودلفين» ينتزع لقب «تيستا روسا»

محمد حسن (دبي)

انتزع «كورسكيت» لجودلفين لقب سباق تيستا روسا ستيكس لمسافة 1200 متر «قوائم»، الذي أقيم بمضمار كولفيلد الأسترالي، أمس، محققاً فوزه الثاني من ثالث مشاركة له.

وعزز جواد السرعة بهذا الفوز موقعه ضمن أسرته المميزة، بوصفه أخاً أكبر للمتميز «بيفواك»، مواصلاً مستوياته الطيبة التي أظهرها، من خلال فوزه في أول مشاركة، ثم أتبع ذلك الفوز بالحلول في الميزان مرتين في عمر السنتين. وفي الحفل نفسه، حل رفيقه في الإسطبل «ديستنيشن» وصيفاً في سباق ذا هريتيج، وكلا الجوادين ينتسبان إلى الفحل «أكسيد آند أكسيل»، والاثنان ضمن أكثر من 500 فائز من أبناء هذا الفحل المتميز.

وفي اليابان، حققت المهرة «سوفت فروت» الفوز بلقب سباق يوزوكي توكبيتسو للمهرات والأفراس عمر 3 سنوات وما فوق لمسافة 2000 متر، الذي أقيم بمضمار شكيو.