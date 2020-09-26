الترشح لانتخابات «الطائرة» يبدأ اليوم

دبي (الاتحاد)

ينطلق اليوم السباق إلى المجلس الجديد لاتحاد كرة الطائرة، بفتح باب الترشح رسمياً، لانتخابات الدورة الجديدة 2020 - 2024، وبدء استقبال الاستمارات، ويستمر تقديم الطلبات حتى 11 أكتوبر المقبل.

ويتم الإعلان عن القائمة المبدئية للمترشحين 25 أكتوبر، وفتح باب الطعون في اليوم التالي، لمدة 3 أيام، بينما تصدر قرارات الطعون 4 نوفمبر، والإعلان عن القائمة النهائية في اليوم التالي.

والجمعية العمومية الانتخابية تم تحديدها 22 نوفمبر المقبل، ويتم فتح باب الطعون على نتيجة الانتخابات 23 نوفمبر وغلق الباب 29 نوفمبر، وإصدار قرارات الطعون 2 ديسمبر على أن يتم الاعتماد النهائي 7 ديسمبر.

يذكر أن عمومية الطائرة أقرت في اجتماعها الماضي، إجراء الانتخابات بالنظام الفردي، مع إلغاء البند الخاص، بعدم جواز الترشح لأكثر من دورتين، مقابل منع ازدواجية المناصب بين عضوية الاتحاد ومجالس إدارات الأندية أو شركات الألعاب، وأيضاً اعتماد الوزن التصويتي للأندية في الانتخابات وفقاً للمشاركة في مسابقات الاتحاد، وتقرر منح 5 أصوات للأندية التي تشارك في مسابقات الرجال، و4 للشباب و3 للناشئين، وصوت واحد للأشبال «أ» والأشبال «ب» والصغار، مقابل 5 أصوات للأندية التي تشارك في النشاط النسائي، وصوتين للطائرة الشاطئية.