محمد حسين: لا خوف على «البرتقالي» من «الخسائر الثقيلة»

رضا سليم (دبي)

يبحث عجمان عن ودية جديدة، بعد لقاء النصر 29 سبتمبر، بملعب راشد بن سعيد، وهي التجربة السابعة التي يخوضها الفريق، استعداداً للموسم المقبل، ولم يحدد «البرتقالي» اللقاء الثامن في برنامج الإعداد، إلا أن النادي يجري اتصالات مع عدد من فرق الدوري للاتفاق على اللعب مع أحدها.

وحقق «البركان» فوزاً معنوياً على الوحدة 3-2، أمس الأول، والذي يأتي بعد الخسارة أمام الوصل بـ «خماسية»، ورغم تفوق «البرتقالي» في مباريات عدة، إلا أن الخسارة بالأربعة أمام «النمور»، وبالخمسة أمام «الفهود»، دفعت الجهاز الفني لإعادة ترتيب الأوراق، وظهر الفريق بصورة مختلفة أمام «العنابي»، وقدم مستوى متميزاً، وأفضل من المباريات الماضية.

ورغم أن عجمان سجل 3 أهداف، إلا أن اثنين منها من ركلة جزاء، وخلال المباريات الماضية جاءت الأهداف متنوعة، بأقدام لاعبي الوسط والهجوم، وهو ما يركز عليه الجهاز الفني، من أجل الخيارات المتعددة في إحراز الأهداف، ويختلف الوضع مع انضمام الجامبي بوبكر تراولي إلى الهجوم.

وأكد محمد حسين مدير الفريق، أن الخسائر الثقيلة في بعض المباريات أمر وارد، ولا خوف على الفريق منها، لأننا في مرحلة التجهيز للموسم الجديد، والجهاز الفني يسجل كل الملاحظات، ويقوم بتعديلها، ولا ينشغل بالنتائج، بقدر الأداء في الملعب وعلاج السلبيات، والخسارة أمام الوصل لم يكن اللاعبون في قمة تركيزهم، إلا أن المستوى أمام الوحدة جاء جيداً.

وأشار إلى أن «البرتقالي» بعد كل هذه المباريات، لم يصل إلى الجاهزية التامة، وهو ما يعمل عليه المدرب، ويحاول أيضاً تجهيز البديل، وهو ما دفعنا للعب ودية بفريق «الرديف» أمام الذيد، قبل أن نلاقي الوحدة، من أجل منح الفرصة للصف الثاني والشباب لخوض وديات كاملة.

