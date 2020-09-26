اتحاد الكرة يستعرض المنظومة الإدارية مع «الفيفا»

دبي (الاتحاد)

استعرض اتحاد كرة القدم المنظومة الإدارية مع ممثلي برنامج الفيفا لدعم الأداء المتطور

وقال محمد ‬عبدالله ‬هزام ‬الظاهري ‬الأمين ‬العام ‬للاتحاد، إن الاجتماع يأتي في إطار التعاون المشترك بين الاتحاد و«الفيفا»، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع التطويرية وآلية تنفيذها ومتابعتها، بهدف تطبيقها بالشكل الذي يضمن نجاحها، وأن هناك الكثير من المشاريع التي يعمل بها اتحاد الكرة لتطوير اللعبة وزيادة عدد ممارسيها، من خلال التحديث المستمر للمسابقات المحلية، ووضع أسس ونظام موحد للأكاديميات الكروية، وكذلك دعم الكوادر الفنية الوطنية بإقامة الورش والدورات المختلفة بحضور ومشاركة نخبة من المحاضرين العالميين المعتمدين لدى «الفيفا».

من جهته، استعرض خورخي لويس بينتو مدرب المنتخب الأول، تكوين الجهاز الفني للمنتخب وتوزيع المسؤوليات والمهام داخل فريق العمل، وطرق التواصل مع الأندية والمدربين والتعاون معهم، وكيفية استدعاء اللاعبين للمشاركة في المعسكرات الداخلية والخارجية والمباريات.

وتطرق بينتو إلى فلسفة اللعب وطرق دمج اللاعبين الشباب باللاعبين الأكبر والأكثر خبرة منهم، وطموحاته مع «الأبيض» خلال التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.