توبار سعيد بتكريم «النمور»

فيصل النقبي (كلباء)

أبدى الكولومبي تومي توبار مهاجم «صقور الإمارات» الحالي، و«النمور» السابق، احترامه الكبير لإدارة وجماهير اتحاد كلباء، مؤكداً احتفاظه بعلاقات طيبة مع اللاعبين والأجهزة الإدارية بالنادي، وقال اللاعب، الذي شارك قبل موسمين مع «الصقور» بدوري المحترفين: إنه سعيد بتكريمه من إدارة اتحاد كلباء، التي يكن لها كل الاحترام والتقدير. ووصف توبار تجربته الحالية مع الإمارات بالناجحة، وقال: إن أجواء النادي جيدة، خاصة في ظل وجود العديد من اللاعبين الجيدين، إضافة المدرب الذي يقود الفريق للموسم الثاني، ويأمل العودة سريعاً إلى «المحترفين» عبر بوابة «الصقور» خلال الموسم الجديد.

من جانب آخر، ورغم التحسن الهجومي للفريق، إلا أن الأوروجوياني خورخي داسيلفا وضع يده على الأخطاء الدفاعية التي كلفت الفريق الخسارة أمام الإمارات في الودية القوية التي أقيمت باستاد كلباء، ويعمل المدرب على علاج بعض الأمور المتعلقة بالخط الخلفي قبل بداية الدوري.