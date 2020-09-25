عجمان يتفوق على الوحدة ودياً

رضا سليم (دبي)

فاز عجمان على الوحدة 3-2 ودياً، مساء أمس، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، سجل عصام سحتيت وجوستافو فييني وحسن عبدالرحمن أهداف «البرتقالي»، فيما أحرز لوكاس بيمنتا ولوفانور هدفي «العنابي».

من ناحية أخرى، انضم الجامبي بوبكر تراولي إلى تدريبات عجمان للمرة الأولى، أمس الأول، بعدما عاد من جديد إلى «البرتقالي»، ليكون الأجنبي الرابع، بعد النجاح في شراء بطاقة اللاعب من الشباب السعودي، ويبدأ تراولي في تنفيذ برنامج بدني خلال المرحلة المقبلة لاستعادة لياقته.

في الوقت نفسه خسر «رديف البرتقالي» أمام الذيد بهدف، أمس الأول، وهي المباراة التي دفع فيها المدرب أيمن الرمادي بالصف الثاني ومجموعة من الشباب، بعد تعديل برنامج المباريات، وحرص المدرب على تجهيز الأساسيين بخوض مباراتين في يومين متتاليين. وأكد محمد حسين مدير فريق عجمان، أن مواجهة الوحدة كانت وراء تعديل برنامج الفريق، بتدريب مجموعة الأساسيين، في حين شارك الرديف أمام الذيد وخسرنا بهدف، وإن كانت النتائج لا تعنينا، بقدر تجهيز الصف الثاني.وأضاف أن الاتفاق مع الوحدة على الودية جاء في توقيت جيد، خاصة أن هناك تصاعداً في «رتم» المباريات، بعدما لعبنا في بطولة الشارقة، ثم واجهنا الإمارات والوصل، وهناك مباراة أخرى مع النصر طبقاً للجدول.