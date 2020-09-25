ميسي: طرد سواريز لم يفاجئني

مدريد (أ ف ب)

شن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني هجوماً عنيفاً جديداً على مجلس إدارة ناديه، لا سيما فيما يتعلق بالطريقة التي تخلى فيها عن زميله الأوروجوياني لويس سواريز المنتقل رسمياً إلى أتلتيكو مدريد. وقال ميسي الذي هدد بترك النادي الكتالوني، قبل أن يعدل عن قراره، في رسالة وداعية لسواريز أمس «كان جديراً بهم أن يقولوا لك وداعاً على قدر ما تستحق، كونك أحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي، وليس القيام بطردك كما فعلوا، لكن في الحقيقة وكما هي الأمور، لم يعد يفاجئني شيء». وكان النجم الأرجنتيني «33 عاماً» أبلغ النادي في 25 أغسطس الماضي أنه يرغب في الرحيل عنه قبل أن يعود عن قراره بعد أيام من التجاذبات. واتخذ ميسي قرار البقاء في برشلونة، لأنه لا يستطيع الذهاب إلى المحكمة ضد نادي حياته، لكن من دون أن يخفف من حدة هجومه على رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، متهماً إياه بعدم الالتزام بكلمته بشأن السماح له بالرحيل عن النادي مجاناً في نهاية الموسم الماضي.