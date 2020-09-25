10 حراس في «الميركاتو الصيفي»

معتصم عبدالله (دبي)

أكملت أندية دوري الخليج العربي ترتيباتها، بشأن مركز حراسة المرمى في سوق الانتقالات الصيفية، تأهباً لانطلاقة الموسم الجديد 2020- 2021، بعدما شهد «الميركاتو» حركة محدودة اقتصرت فيها الانتقالات على 10 صفقات ما بين «الانتقال الكامل»، والعودة من «الإعارة»، على صعيد 9 أندية شملت الشارقة، العين، بني ياس، حتا، شباب الأهلي، الفجيرة، اتحاد كلباء، الظفرة وخورفكان، وتشكل قوائم الأندية 44 حارساً.

وأحجمت أندية الوصل، النصر، الجزيرة، الوحدة، عجمان، عن دخول سوق الانتقالات الصيفية على صعيد الحراسة، بالاعتماد على أسماء لاعبيها في الموسم الماضي، في الوقت الذي تصدر فيه حتا المشهد، بالتزامن مع صدارته «الميركاتو الصيفي»، بعدما كان طرفاً أساسياً في انتقال 4 لاعبين على مستوى الحراسة.

وضم «الإعصار» الثنائي أحمد محمود «ديدا» قادماً من الشارقة، وسعيد المسماري المنتقل من الوحدة، مقابل انتهاء إعارة حارسه زايد الحمادي العائد إلى صفوف ناديه السابق الظفرة، بجانب انتقال حارسه درويش محمد إلى الشارقة.

وتواجد حراس دوري الدرجة الأولى في مشهد «ميركاتو المحترفين»، بعدما ضم العين الحارس إبراهيم الكعبي «27 عاماً» المنتقل من دبا الحصن، بعد تجاربه السابقة والقصيرة مع الفريق الأول لأندية الفجيرة، الظفرة، الإمارات، والمراحل السنية في أكاديمية الوحدة، فيما ضم بني ياس الحارس أحمد الحوسني «25 عاماً»، قادماً من دبا الفجيرة، بعدما شارك مع الأخير في دوري الأولى في الموسم الماضي.

في المقابل، ضم اتحاد كلباء الحارس خالد البلوشي «23 عاماً»، بعد مشاركته مع رديف بني ياس في الموسم الماضي، ونجح الفجيرة في ضم محمد البيرق حارس الوصل واتحاد كلباء السابق قادماً من «الإمبراطور».

بدوره أعاد خورفكان الحارس عبيد ثاني الغائب عن المشاركة الرسمية في الموسم الماضي إلى الواجهة، منذ ظهوره الأخير موسم 2018- 2019 مع فريقه السابق حتا، واستعاد شباب الأهلي خدمات حارسه جمال إسماعيل «25 عاماً» المعار في الموسم الماضي إلى اتحاد كلباء.