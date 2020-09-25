«الصخرة» إسماعيل.. «صمام الأمان»

مراد المصري (دبي)

خطف إسماعيل أحمد قائد العين الأضواء، وهو الذي نال جائزة أفضل لاعب في مباراة «الزعيم» التي تفوق فيها على النصر السعودي بهدف أمس الأول، في ختام مشواره بمرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا، بعدما أثبت «الصخرة» إنه ما زال صمام الأمان في قلب الدفاع.وعانى «البنفسج» في أول مباراتين، عندما استقبل 7 ‬أهداف ‬أمام ‬السد، ‬لكن ‬مع ‬مشاركة ‬المدافع ‬صاحب ‬الخبرة ‬الطويلة ‬بخوضه ‬71 ‬مباراة ‬في «ال‬أبطال»، حافظ العين ‬على ‬نظافة ‬شباكه ‬في ‬180 ‬دقيقة ‬أمام ‬سباهان ‬والنصر. ‬

حول السر في المحافظة على المستوى العالي، أكد إسماعيل أحمد أن أي لاعب يُظهر الرغبة الحقيقية على متابعة مشواره، مع الالتزام بمضاعفة الجهود والعمل الجاد طوال الوقت سيتمكن من بلوغ طموحه، وقال: في عالم الكرة عليك الاستمرار، طالما كنت مقتنعاً بقدرتك على العطاء، وتستفيد من تجارب الآخرين، وأصبح لدي خبرة كبيرة، حيث تدربت على يد العديد من المدربين.

وأضاف: الدفاع عن شعار العين شرف كبير، ويمثل بالنسبة لي تحدياً مهماً في كل موسم، وعليّ أن أثبت للجميع أن العمر ليس عائقاً، فكل ما ينبغي علي عمله، هو أن أضاعف من جهودي لساعدة زملائي ومنحهم الثقة المطلوبة، وأن يستفيدوا من الخبرة التي أملكها، وطالما أنا موجود ضمن القائمة سأكون جاهزاً لمساعدة المدرب واللاعبين حتى وإن لم ألعب، لأن ذلك ليس مشكلة بالنسبة لي، الأمر المهم أن تكون مخلصاً وصادقاً مع نفسك. ومن جانبه أكد بيدرو أن فريقه استفاد من البطولة، وقال: الإجابة بسيطة، لأن المباريات الأربع تمثل تحضيراً جيداً لنا للموسم المحلي ونحن الآن مستعدون لنبدأ مبارياتنا في الاستحقاقات المحلية، فقد كنا بحاجة لأن نخوض مباريات رسمية، لأننا لم نلعب منذ فترة طويلة.

وأضاف: جميع الظروف مهيأة للعودة إلى أجواء المسابقات الرسمية، حيث أظهرنا التزاماً لافتاً بإجراءات الأمان والسلامة، ومستعدون تماماً لدخول أجواء مباريات الدوري والكأس.