«العرضيات 26» أنهت حلم «الملك»!

علي معالي (دبي)

وداع الشارقة لدوري أبطال آسيا يعد منطقياً، في ظل الظروف الحالية للفريق، إلا أن غير المنطقي الخسارة ب «رباعية»، في لقاء بيروزي، خاصة أن «الملك» قبلها بأيام قليلة هز شباك التعاون بـ «سداسية»، والدحيل بـ «رباعية»، وهنا تكمن المشكلة التي أكدتها الإحصائيات، ومنحت الأفضلية لبيروزي، ومنها نقطتان في غاية الأهمية، لأنهما السبب المباشر في خسارة الشارقة، الأولى تكمن في التمريرات الدقيقة والتي جاءت بنسبة 82% لبيروزي، «397 تمريرة»، مقابل 74% للشارقة «253 تمريرة»، وهذا الفارق جعل الغلبة للمنافس، والثانية تختص بالكرات العرضية التي أرهقت دفاع «الملك»، وجاءت منها أغلب الأهداف «3 بالرأس، وهدف بالقدم»، ولعب بيروزي 26 عرضية مقابل 10 للشارقة، والنقطة الأبرز أن تسديدات بيروزي من داخل المنطقة وصلت إلى 10 مقابل 3 للشارقة، وهو ما يؤكد سهولة اختراق دفاعات «الملك».

ورغم «الوداع» حقق الشارقة مكاسب عدة، مثل تجربة الصفقات الجديدة، خالد باوزير وخالد الظنحاني، وعودة سيف راشد وإيجور والاطمئنان الكامل على حالته الصحية، بعد إصابة غاب طويلاً بسببها عن الفريق في الموسم الملغي، والنقطة الأخرى الاطمئنان على البرازيلي المهاجم العائد ويلتون سواريز، والذي أظهر مستوى جيد.

من جانبه، قال المدرب عبدالعزيز العنبري إن نظام البطولة والظروف الاستثنائية التي صاحبتها من ضغط للمباريات، كانت تحتاج إلى جاهزية أكبر للاعبين، وبما أننا ننافس في آسيا يجب أن نكون أقوياء من الناحية الذهنية ونلعب بإيقاع عال، فالبطولة لم تكن سهلة، ومع ذلك لن أكون قاسياً على لاعبي فريقي، ولابد من توجيه الشكر لهم.