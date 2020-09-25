أليكساندر مدرباً للظفرة لموسمين

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أكمل الظفرة اتفاقه مع الصربي أليكساندر فيسيلنوفيتش «50 عاماً»، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، على أن يدشن المدرب الذي وصل إلى الدولة، أمس الأول، عمله بعد قضائه فترة الحجر الصحي.

وبوصول أليكساندر تنتهي المهمة المؤقتة للسوري محمد قويض الذي قاد «الفارس» خلال الأسبوعين الماضيين، لسد الفراغ الذي تركه رحيل رازوفيتش إلى الوحدة.

ويتنظر أن يحافظ أليكساندر على الفكر والأسلوب الذي عمل به رازوفيتش، وأن يقود الفريق إلى الحفاظ على نجاحاته السابقة، بالوصول إلى نهائي الكأس مرتين على التوالي، وهو هدف يخطط الظفرة لبلوغه للمرة الثالثة، والفوز بالبطولة لتكون الأولى في تاريخه، وهو يكمل عامه الـ20 منذ التأسيس.