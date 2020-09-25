21 حكماًً يجتازون «دورة الجولف»

دبي (الاتحاد)

أعلن الاتحاد العربي للجولف، عن تجاوز 21 مشاركاً دورة دراسات المستوى الثاني للحكام، بعد نجاحهم في الاختبارات، وحصلوا على شهادات النجاح من الاتحاد الدولي.

ونظم الاتحاد العربي الدورة «عن بُعد»، على مدار 3 أيام، بمشاركة الحكام والفنيين والعديد من المسؤولين في الاتحادات العربية للجولف، إلى جانب بعض اللاعبين من الجيل الأول، وبإشراف المحاضر الدولي هاني العبداللات رئيس الاتحاد الأردني رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العربي. وهنأ عادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد العربي الفائزين، وتمنى حظاً أوفر للذين لم يحالفهم التوفيق، في اجتياز الاختبار الأول، ومتفائلاً بتجاوز اختبار المرحلة الثانية، ومعرباً عن ثقته بأن الجميع استفاد من الدورة.

وأكد حرص الاتحاد العربي على إعداد وتطوير الكوادر التحكيمية والفنية والإدارية للعبة، كما هو الحال عند اللاعبين.