«سمحة» تخطف أول أشواط الثنايا

أبوظبي (الاتحاد)

تواصلت منافسات السباقات التمهيدية، لموسم سباقات الهجن 2020 -2021، بتنظيم من اتحاد سباقات الهجن، وبمشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهدت منافسات سن الثنايا، التي أقيمت صباح أمس، لهجن أبناء القبائل، على مدار 15 شوطاً، لمسافة 5 كيلو مترات، بالميدان الجنوبي للهجن بالوثبة، صراعاً قوياً بين المطايا لحصد المراكز الأولى.

وانتزعت «سمحة» لمبارك بن نصرة العامري ناموس الشوط الأول، للأبكار المحليات، بزمن 7:54:0 دقيقة، فيما طارت «الظبي» لمالكها بادي بن تركي السويدي، بناموس الأبكار المهجنات في الشوط الثاني، محققة أفضل توقيت 7:41:0 دقيقة.

وحلق «ربدان» لمالكه عبدالله صباح المنصوري، بناموس الشوط الثالث، للجعدان المحليات، بتوقيت 7:53:0 دقيقة، بينما أهدى «مناور» لصالح محمد بن نصرة العامري، النقطة الثانية، في الشوط الرابع للجعدان المهجنات بزمن 7:57:0 دقيقة.

وفي الشوط الخامس، توجت «غزل» لجابر العوفري المنصوري، بتوقيت قدره 7:56:0 دقيقة، وأهدت «عالية» لصالح بن نصرة العامري الفوز الثالث، بتفوقها على منافساتها في الشوط السادس بتوقيت 8:02:0 دقيقة.

واستطاع «الوسمي» لأسعد غريب الجنيبي، الفوز بناموس الشوط السابع، بعد أن وصل إلى خط النهاية بتوقيت 8:08:0 دقيقة، بينما ذهب ناموس الشوط الثامن إلى «أدهم» لمالكه أحمد محمد راشد الظاهري، بتوقيت 7:59:0 دقيقة.

وسيطرت «غازية» لحمد ثعلوب الدرعي على منافسات الشوط التاسع بتوقيت 7:54:0 دقيق، وفي عاشر الأشواط، كان الفوز من نصيب، «الشاهينية» لمبارك محمد سعيد المهيري، والتي وصلت إلى خط النهاية بتوقيت 8:01:0 دقيقة.

ومن الشوط الحادي عشر حتى الشوط الخامس عشر، أهدت «رهان» لصالح بن نصرة العامري، النقطة الرابعة، بتوقيت 7:54:0 دقيقة، وفازت «قطنة» لصالح هادف الضحاك بالشوط الثاني عشر، وفاز «غازي» لسالم حمد ثعلوب الدرعي بالشوط الثالث عشر، وفاز «الزعيم» لمحمد عبيد الكيبالي بالشوط الرابع عشر، وفي آخر الأشواط فازت «البويضا» لبطي غانم المنصوري بالمركز الأول.