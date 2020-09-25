«السلة» يشرح «البروتوكول الصحي»

علي معالي (دبي)

يعقد اتحاد السلة اجتماعاً تنسيقياً بعد غد مع مشرفي وأخصائيي التأهيل للأندية التي تستكمل الدوري، بداية من 2 أكتوبر المقبل، لشرح البروتوكول الصحي والإجراءات الاحترازية الخاصة بالفترة الحالية، بعد الخطوات الجادة والمهمة التي وضعها الاتحاد لاستكمال موسم 2019-2020، بعدما توقف عند دور الثمانية، وستكون مباراة الإياب بين الوصل والبطائح يوم الجمعة المقبل مناسبة لتطبيق هذه الإجراءات، على أن يستعرض الاجتماع المنتظر إلى العديد من الجوانب.

بداية من عدد الموجودين في الملعب، والإجراءات الخاصة بدخول أفراد الفريق، وكيفية التعامل مع حالات الإصابات أثناء المباريات، وكل ما يلزم للحفاظ على الصحة العامة لجميع العاملين في قطاع اللعبة أثناء هذه الفترة الحرجة عالمياً بسبب جائحة كورونا. من جانبه أيضاً يقوم الاتحاد بعمل الفحص الخاص بـ«كوفيد- 19» للجميع قبل المباراة بـ48 ساعة سواء لموظفي الاتحاد أو طاقم التحكيم. وأكد يعقوب غابش عضو لجنة الحكام أنه سيتم الاستعداد لعودة الدوري بأشكال مختلفة، حيث يهتم كل حكم بأن يؤدي تدريباته الخاصة باللياقة بصفة شخصية، كما حصل كل حكم على التعليمات الخاصة بالسلامة العامة، وأيضاً الصادرة من الاتحاد الدولي بهذا الشأن، ويتم الاعتماد خلال الفترة المتبقية من الدوري على حكامنا المحليين، وقال: ثقتنا كبيرة فيهم لإنهاء الموسم بالصورة المناسبة.