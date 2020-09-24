الشارقة يودع «الأبطال»

علي معالي (دبي)

ودع الشارقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد الخسارة أمام بيروزي الإيراني برباعية، مساء أمس، في الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثالثة، ليتوقف رصيد «الملك» عند 7 نقاط، جاءت الخسارة في الشوط الأول من المباراة والذي شهد 3 أهداف، سجلها شجاع زاده بعد دقيقتين فقط، وعيسى كثير في الدقيقة 41، وفهد أميري في الدقيقة 44، قبل أن يضيف مهدي عبدي الهدف الرابع في الدقيقة 90، وسيطر بيروزي على مجريات الشوط الأول، وحاول الشارقة العودة إلى اللقاء في الشوط الثاني، من خلال بعض التغييرات إلا أن محاولاته لم تسفر عن شيء.

ومن ناحية أخرى، اختتم العين مشواره في البطولة، بفوز معنوي على النصر السعودي 1-صفر، ضمن المجموعة الرابعة، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى 5 نقاط، وسجل الهدف التوجولي لابا كودجو الذي تابع كرة مرتدة لم ينجح مدافعو النصر في التعامل معها، بعد ركلة ركنية نفذها بندر الأحبابي في الدقيقة 19.

واستهل «الزعيم» المواجهة بتشكيلة متوازنة، عبر إشراك أفضل الأسماء المتاحة في جميع الخطوط، بقيادة الحارس خالد عيسى ورباعي الدفاع سالم عبدالله وإسماعيل أحمد ومحمد شاكر وبندر الأحبابي، وفي الوسط أحمد برمان ومحمد عبدالرحمن وشيوتاني وإسلام خان، وفي المقدمة لابا وكايو كانيدو، وتدخل المدرب بيدرو إيمانويل لاستبدال سالم عبدالله مبكراً بعد حصوله على إنذار، وإشراك فهد حديد في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، منح العين الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين بنزول جمال معروف بدلاً من لابا ومحسن عبدالله بدلاً من محمد عبدالرحمن، ثم اضطر لاستبدال معروف للإصابة ولعب علي البلوشي بدلاً منه.