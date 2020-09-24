باريخو: الإمارات وجهة مثالية لنجوم العالم

مراد المصري (دبي)

أكد الإسباني داني باريخو لاعب فياريال الحالي وقائد فالنسيا السابق، أنه لا يغلق الباب على فكرة اللعب خارج «الليجا» في المستقبل، وتحديداً دوري الخليج العربي، معتبراً أن الإمارات واحدة من أبرز الوجهات المثالية لنجوم العالم على الصعد كافة، سواء كرة القدم وأسلوب الحياة.

وجاء حديث باريخو «31 عاماً»، خلال رده على سؤال «الاتحاد» في المؤتمر الدولي الذي عقد أمس «عن بُعد» عبر تقنية الفيديو، مع أبرز وسائل الإعلام في العالم، وقال: أسعى للاستمرار في الملاعب لسنوات طويلة، حالياً أركز مع فياريال، حيث قمت بالتوقيع على عقد لمدة 4 سنوات، ولكن فكرة اللعب خارج إسبانيا ما زالت قائمة، والإمارات واحدة من الوجهات المحتملة، إلا أن تفكيري حالياً ينصب على فياريال، ومحاولة قيادة الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأشار إلى أن فريقه يتطلع إلى الفوز على برشلونة بعد غد في الدوري، ولكن الأمر ليس سهلاً، وقال: نسعى لحصد الانتصار أمام «البلوجرانا» أحد أفضل الفرق في العالم، والمهمة صعبة في «الكامب نو»، حتى في غياب الجماهير، وبرشلونة يملك عدداً من أفضل اللاعبين في العالم.

وقال: ندرك أن «البارسا» مر بصيف صعب للغاية، وبقاء ميسي خيار يخدم «الليجا» بأكمله، ويجب علينا جميعاً الاستمتاع بكل لحظة يقضيها هنا، قبل احتمال رحيله في أي لحظة مستقبلاً.

وكشف باريخو أن انتقاله إلى فياريال بعد 9 سنوات مع فالنسيا، جاء لأسباب عدة، أبرزها المدرب أوناي إيمري الذي سبق أن لعب تحت قيادته في «الخفافيش»، إلى جانب أن الفريقين يقعان في المنطقة نفسها، وبالتالي كان الأمر أسهل على عائلته أيضاً.