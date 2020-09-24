كايو وسيف راشد مرشحان للعودة إلى «الأبيض»

معتز الشامي (دبي)

ينتظر اتحاد الكرة لحسم الموقف النهائي للمعسكر المغلق المتوقع أن يدخله «الأبيض» في أوائل أكتوبر المقبل، لمدة تتراوح بين 8 إلى 10 أيام، لأداء مباراتين وديتين، ضمن المرحلة الثانية من إعداد المنتخب، تحت قيادة المدرب الكولومبي لويس بينتو، بعدما دخل معسكراً مغلقاً في أغسطس الماضي بصربيا، وشهد غياب بعض العناصر لعدم الجاهزية، بينما ينتظر الجهاز الفني الوقوف على باقي اللاعبين الدوليين، وخصوصاً الذين تألقوا في دوري أبطال آسيا.

وكما أشارت «الاتحاد»، اقترب المنتخب من الاتفاق على وديتين أمام أوزبكستان والكويت، بجانب مباراتين في «أيام الفيفا» خلال نوفمبر، ويتوقع أن تكونا أمام سوريا وطاجيكستان.

ويأمل الجهاز الفني في الاستمرار في التجارب الودية متدرجة المستوى، ضمن خطة تحضير «الأبيض» لانطلاق مشوار التصفيات المشتركة المؤهلة إلى «مونديال 2022» وكأس آسيا 2023، التي تم تأجيلها حتى مارس المقبل.

ومن المنتظر أن يقدم الجهاز الفني خطته تحضيراً لعودة التصفيات، والتي شهدت طلب خوض معسكرين في «أيام الفيفا» خلال أكتوبر ونوفمبر، بالإضافة إلى تجمع آخر في يناير المقبل إذا ما سمحت «روزنامة» الدوري بذلك، على أن يعود «الأبيض» إلى التجمع لمدة لن تقل عن 14 يوماً قبل مبارياته في مارس 2021.

وعلى الجانب الآخر، كلف الكولومبي بينتو، الجهاز الفني بمراقبة اللاعبين في دوري الأبطال عن قرب، وينتظر أن تشهد قائمة تجمع أكتوبر المقبل، في حالة الحصول على الموافقات المطلوبة لإقامته، دخول بعض العناصر التي غابت عن تجمع صربيا، خاصة بعض الأسماء، ومنهم كايو لاعب العين، بالإضافة إلى سيف راشد لاعب الشارقة الذي تألق في البطولة، ويأمل بينتو الوصول بـ«الأبيض» إلى «فورمة» فنية عالية، مع انطلاق وعودة مشوار التصفيات مارس المقبل.