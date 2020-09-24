ورشة «الفار» لتنشيط خبرات الحكام

دبي (الاتحاد)

تواصل إدارة الحكام باتحاد كرة القدم تنفيذ برامجها التطويرية لـ«قضاة الملاعب»، حيث دشنت ورشة عمل تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار»، والتي تقام فعالياتها على مدار ثلاثة أسابيع، بهدف تنشيط خبرات الحكام الجاري استكمال اعتمادهم لاستخدام التقنية.

وأوضح خالد الدوخي المدير الفني للحكام أن الهدف من الورشة هو تنشيط خبرات الحكام المعتمدين لتقنية الفيديو، بالإضافة لعملية استكمال متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم، لترخيص 6 حكام ساحة تم تصعيدهم من الفريق الثاني، و6 حكام مساعدين، و6 مساعدين لحكم الفيديو الذين سبق وأن شاركوا في دورة «الفار» التي نظمها اتحاد الكرة مطلع الشهر الجاري بدبي، وقدم محاورها الهولندي مايك فان ديروست مدير برنامج تقنية حكم الفيديو المساعد بـ«الفيفا».

وأشار الدوخي إلى أن برنامج الورشة يتضمن التدريب على حالات تحكيمية بنظام محاكاة مماثل لجهاز تقنية الفيديو، يتم خلاله التركيز على دقة وسرعة اتخاذ القرار الصحيح الذي تستوجبه كل حالة، وبعدها يخضع «قضاة الملاعب» لتدريبات لرفع مستوى اللياقة البدنية.

وأضاف أن تقنية الفيديو تتطلب المزيد من العمل والتدريب والتركيز على استخدامها بصورة دورية، لزيادة وصقل الخبرات، ويتم التنبيه على الحكام خلال الدورات التدريبية وورش العمل بأن المباراة تُدار بشخصية الحكم نفسه، وبتطبيقه لقوانين اللعبة وفقاً لكل مخالفة، وأن تقنية الفيديو ما هي إلا وسيلة مساعدة لاتخاذ القرارات الصحيحة في الحالات الدقيقة فقط ولا تحل محل حكم الساحة.

وتقام فعاليات ورشة العمل تحت إشراف مباشر ومتابعة علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الحكام، ويقدم محاورها علي الطريفي مدير إدارة الحكام، وخالد الدوخي المدير الفني، يعاونهما كل من صالح المرزوقي عضو لجنة الحكام، وأحمد يعقوب المسؤول الفني للمُقيّمين والمحاضرين، وعبدالواحد خاطر، وسلطان ساحوه، وحسن عبدالله وأحمد هلال مدرباً اللياقة البدنية.