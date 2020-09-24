سواريز إلى أتلتيكو بـ «المكافأة»!

مدريد (رويترز)

أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني، أنه ضم لويس سواريز قادماً من غريمه المحلي برشلونة بعقد يمتد لموسمين، بعدما أمضى مهاجم أوروجواي ستة مواسم مع الفريق الكتالوني. وأوضح برشلونة في بيان منفصل، أن أتلتيكو سيدفع ستة ملايين يورو «7 ملايين دولار» كمكافآت، لضم سواريز «33 عاماً».

ورحل سواريز، الذي يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي برشلونة عبر العصور، قبل موسم من نهاية عقده مع الفريق الكتالوني.

وقال أتلتيكو في بيان «أتلتيكو مدريد وبرشلونة توصلا إلى اتفاق من أجل انتقال لويس سواريز، ويتبقى الكشف الطبي والاتفاق الرسمي على العقد بين اللاعب والنادي»، فيما عبر برشلونة عن امتنانه للاعب على التزامه، ويتمنى له النجاح في المستقبل.

وسيحل سواريز بدلاً من ألفارو موراتا في هجوم أتلتيكو، بعد رحيل المهاجم الإسباني على سبيل الإعارة إلى يوفنتوس الإيطالي مع حق الشراء.

ونال سواريز، الذي انضم إلى برشلونة في 2014 قادماً من ليفربول، لقب الدوري الإسباني 4 مرات ومثلها في كأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى لقب في دوري أبطال أوروبا، وأحرز 198 هدفاً مع الفريق بجميع المسابقات. وفضل رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد عدم الاعتماد على سواريز، إذ يسعى لتغيير وإعادة بناء تشكيلة الفريق، كما رحل أيضاً أرتورو فيدال «33 عاماً» إلى الإنتر.

وعلى الرغم من كثرة إصاباته في الموسم الماضي مع برشلونة، أحرز سواريز 16 هدفاً في 22 مشاركة في التشكيلة الأساسية في الدوري، ليحتل المركز الرابع في قائمة هدافي البطولة، وتصدر موراتا قائمة هدافي أتلتيكو برصيد 12 هدفاً.

وأصبح سواريز ثالث مهاجم ينتقل بين برشلونة وأتلتيكو في الأعوام الأخيرة إذ سبقه ديفيد فيا الذي انضم إلى أتلتيكو في 2013 فيما انضم أنطوان جريزمان إلى برشلونة في العام الماضي.

وبينما نجح فيا مع أتلتيكو إذ أحرز 13 هدفاً، وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري موسم 2013-2014، فشل جريزمان في الارتقاء لمستوى التوقعات مع برشلونة، بعدما كلف النادي 120 مليون يورو.