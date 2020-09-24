هيرو.. «البطل المبتدئ»!

ميامي (رويترز)

أحرز تايلر هيرو 17 نقطة في الربع الأخير، ليقود ميامي هيت إلى الفوز 112-109 على بوسطن سيلتيكس، في نهائي القسم الشرقي بدوري السلة الأميركي.

وأنهى هيرو المباراة برصيد 37 نقطة، وهي الأعلى لمبتدئ في نهائي أي قسم، ليتقدم هيت 3-1 في السلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات.

ويحتاج هيت إلى الفوز في المباراة الخامسة اليوم، لبلوغ النهائي للمرة الأولى منذ 2014، عندما خسر لقبه أمام سان أنطونيو سبيرز.

وأصبح سيلتيكس بحاجة لتقمص شخصية دنفر ناجتس في الأدوار الإقصائية هذا العام، إذ إنه الفريق الوحيد الذي عوض تأخره 3-1 مرتين، ليصعد إلى نهائي الغرب ضد ليكرز. وتصدر «البديل» هيرو قائمة مسجلي هيت برصيد 37 نقطة، وتبعه باتلر ودراجيتش، بـ24 و22 نقطة على الترتيب.