«الفرسان» يتسلح بـ «ذكريات 2015»

منير رحومة (دبي)

جاء تأهل شباب الأهلي إلى دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، بمثابة دفعة معنوية قوية للاعبين، من أجل مواصلة المشوار بعزيمة وإصرار كبيرين، وتقديم الأفضل والوصول إلى أبعد مدى، خاصة بعد التطور في جاهزية اللاعبين، واكتساب حساسية المباريات، وتأقلم إدواردو «الوافد الجديد» بسرعة مع زملائه. ويتفاءل «الفرسان» بالأجواء الإيجابية التي تسود البعثة، لتكرار «إنجاز 2015»، وخاصة أن 8 لاعبين من القائمة الحالية سبق لهم خوض التجربة الناجحة التي وصل خلالها شباب الأهلي إلى المباراة النهائية، وكان قريباً من التتويج باللقب القاري.

ويعول الفريق على خبرة ماجد ناصر، وعبدالعزيز هيكل، وعبد العزيز صنقور، وماجد حسن، وإسماعيل الحمادي، وأحمد خليل، ووليد عباس، وسالمين خميس، الذين قادوا الفريق للوصول إلى النهائي عام 2015، لتخطي مباراة أهلي جدة السعودي في لقاء الغد، والوصول إلى الأدوار المتقدمة من البطولة الآسيوية، كما يعد وجود البرازيلي إدواردو المتوج باللقب القاري مع الهلال السعودي دفعة إضافية، من أجل دعم زملائه في «الديربي» الخليجي القوي، وانتزاع بطاقة العبور إلى ربع النهائي.

ويختتم شباب الأهلي تدريباته اليوم، بوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي يعتمد عليها المدرب جيرارد زاراجوسا في مواجهة أهلي جدة، حيث ينتظر أن يلعب الفريق بتشكيلة مكتملة، بعد اكتمال جاهزية اللاعبين، وعودة محمد مرزوق ويوسف جابر بعد انتهاء عقوبة الإيقاف، مقابل غياب أحمد العطاس بسبب الإصابة التي تعرض لها.

ويملك الجهاز الفني عدداً كبيراً من اللاعبين الذين تطور مستواهم بشكل تدريجي خلال البطولة، واستعادوا جاهزيتهم، مما يوفر الأوراق المناسبة لإيقاف خطورة المنافس، وانتزاع بطاقة العبور.

يذكر أن عدم خوض مباراة الهلال أمس الأول منح اللاعبين فرصة لاستعادة الأنفاس، والتخلص من ضغط المباريات، بما يسهم في خوض مباراة الغد بلياقة عالية وجاهزية كبيرة.

سالمين: آسيا خسرت الهلال

وجه سالمين خميس لاعب شباب الأهلي، رسالة شكر وتقدير إلى الهلال السعودي، على الروح العالية التي قدمها خلال مشاركته في دوري أبطال آسيا، وشجاعته في اللعب، وخوض المباريات رغم النقص العددي الذي عاني منه، بسبب إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا. وأشار إلى أن البطولة خسرت فريقاً كبيراً له أهمية في إنجاح المسابقة، وقال: آسيا هي التي خسرت الهلال.. و«هارد لك» لـ«الزعيم» من قلب كل أهلاوي.