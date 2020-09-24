«العنابي» يمدد معسكره 3 أيام

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

مدد الوحدة معسكره الداخلي في دبي 3 أيام إضافية، ليستمر إلى الأربعاء المقبل، بدلاً من الأحد، فيما يحل الفريق ضيفاً على عجمان اليوم، في التجربة الثانية، ضمن التحضيرات للموسم الجديد، بعد أن التقى الحمرية الاثنين الماضي، وتغلب عليه بهدف، وهو الفوز الأول الذي يحققه «العنابي» ودياً، حيث سبق وأن خسر أمام الظفرة والعين في بطولة أندية أبوظبي، وقاده فيها الهولندي مارك فوتا، الذي تمت إقالته والتعاقد مع الصربي فوك رازوفيتش خلفاً له.

ويعمل المدرب الجديد على تحسين الجوانب البدنية والفنية، خلال المعسكر الحالي، الذي جاء بعد انقطاع عن التدريبات دام أسبوعين.

ويمنح رازوفيتش الفرصة في لقاء اليوم لأكبر عدد من اللاعبين، للوقوف على مدى تقدمهم في التدريبات، ورفع معدل اللياقة البدنية للفريق، خاصة بعد أن أمضى أسبوعاً في الإعداد المكثف.

ومن جهة ثانية، عاد فريق 21 سنة إلى التدريبات بقيادة مدربه الفرنسي جريجوري، ويخطط لخوض «ودية» أمام بني ياس يوم الاثنين المقبل، على ملعب أكاديمية الوحدة بالشهامة.