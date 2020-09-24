كانيدا: فضلت البقاء بجانب زوجتي المريضة

فيصل النقبي (خورفكان)

وجه الإسباني راؤول كانيدا مدرب خورفكان، الذي اعتذر عن عدم إكمال المهمة، الشكر إلى إدارة شركة كرة القدم بالنادي، على تفهمها لقراره، حيث أرسل رسالة رسمية بطلب الاستقالة، بعد جلسة ودية، وتضمنت شرحاً لأسباب الاعتذار، وأهمها المرض المفاجئ لزوجته في إسبانيا، الذي يتطلب علاجاً طويلاً ومستمراً، ويفضل البقاء بجانبها في هذا الوقت العصيب.

وشكر كانيدا الجهاز الإداري واللاعبين على الجهد الذي بذلوه منذ توليه المهمة، حتى اليوم الأخير، مشيداً بالتزام الجميع وتفانيهم من أجل الفريق، وتمنى لهم التوفيق في الدوري.

ومن جانب آخر، تجري إدارة النادي الترتيبات من أجل إنهاء الأمور المتعلقة بالعقد بالتراضي مع محامي المدرب وإدارة الشركة القانونية

وعلمت «الاتحاد» أن المدرب الجديد سيتم الإعلان عنه خلال ساعات، في حال نجاح المفاوضات ووصولها إلى النهاية السعيدة.