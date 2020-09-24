«العائدون».. موعد مع «التوهج»

معتصم عبدالله (دبي)

شهد «الميركاتو الصيفي» لأجانب دوري الخليج العربي، الكثير من المتغيرات على صعيد الانتدابات الجديدة للاعبين، تأهباً لانطلاقة موسم 2020-2021، غير أن فئة «العائدين» إلى قوائم الأندية لفتت الأنظار، بعد التألق اللافت للبرازيلي ويلتون سوايز العائد إلى صفوف ناديه السابق الشارقة، بجانب المردود الإيجابي لمواطنه رونالدو في المباريات الودية مع الوصل، علاوة على إعادة شباب الأهلي قيد لاعبه كارتابيا، بعد انتهاء عقد إعارته بنهاية الموسم الماضي.

وفرض ويلتون اسمه من جديد في المقدمة الهجومية للشارقة، بعد ما تصدر المشهد التهديفي لـ«الملك»، خلال مشاركته الحالية في دوري أبطال آسيا، والتي توجها بتسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك» في مباراة الجولة الأخيرة أمام التعاون السعودي.

وفي المقابل، نجح البرازيلي رونالدو العائد إلى قائمة الوصل، بعد غيابه طوال الموسم الماضي 2019-2020 بداعي الإصابة، في استعادة جزء من أراضيه المفقودة في المباريات الودية لـ«الإمبراطور» تأهباً للموسم الجديد، بعدما شارك أساسياً في مباراتي الفجيرة، وشباب الأهلي، قبل أن يسجل هدف فريقه الثالث أمام عجمان، في المباراة التي انتهت بتفوق «الأصفر» 5-1.

وبدوره، أعاد شباب الأهلي قيد لاعبه كارتابيا بنظام الإعارة، وتألق اللاعب «27 عاماً» في موسمه الأول مع «الفرسان»، بعدما خاض 25 مباراة في كل المسابقات المحلية، بمعدل 1598 دقيقة، سجل خلالها 6 أهداف.

وكرر عجمان ذات سيناريو «الفرسان»، باقترابه من حسم ملف الأجنبي الرابع، بإعادة التعاقد مع مهاجمه أبوبكر تراولي «25 عاماً»، بعدما خاض 18 مباراة في الموسم الماضي، قادماً من الشباب السعودي على سبيل الإعارة، سجل خلالها 5 أهداف.

واصطدمت مطالبات جماهير «العميد» المطالبة بإعادة قيد التشيلي الدولي ستيبان بافيز، والمرتبط بعقد يمتد مع «الأزرق» إلى يونيو 2022، باقتراب الإدارة من حسم ملف الأجنبي الرابع، بالتعاقد مع صانع الألعاب ضياء سبع، في أعقاب الإعلان عن خروج بافيز من حسابات الجهاز الفني في بداية «الميركاتو الصيفي» الحالي.