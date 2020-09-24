مغير الخييلي: الرياضة رسالة محبة بين الشعوب

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن استضافة أبوظبي منافسات النسخة الثالثة عشرة للدوري الهندي الممتاز للكريكيت، تعد خطوة مهمة في تعزيز التقارب بين البلدين الشقيقين، والرياضة دائماً هي رسالة للمحبة والتواصل بين الشعوب والمجتمعات العالمية.

وأضاف: «اختيار الإمارات وأبوظبي على وجه الخصوص لاستضافة هذا الحدث، بعد أن تأجل الموسم الرياضي في الهند بسبب الأوضاع العالمية وجائحة كورونا، يمثل نجاحاً للبنية التحتية والمرافق الرياضية، وجاهزية جميع فرق العمل والجهات المختصة، والإمارات استطاعت بإدارتها لظروف الأزمة الراهنة بإمكانياتها وقدراتها العالية على أن تخطو خطوات كبيرة ضمن الإجراءات الاحترازية لتأمين استمرارية الحياة بشتى مجالاتها، ومن ضمنها الرياضية.

وقال: يلعب القطاع الاجتماعي دوراً أساسياً في تنظيم أندية الجاليات والنوادي والمؤسسات الرياضية، ونحن في دائرة تنمية المجتمع نتطلع إلى بناء مجتمع متسامح وحاضن لشتى فئاته، وإلى تفعيل دور جميع أفراد المجتمع، وجعل الأطفال والشباب يشعرون بالسعادة والأمان، إلى جانب توفير حياة محترمة ونشطة ومفعلة للجميع، لجعل المجتمع متلاحماً مبنياً على التسامح واحترام الآخر.

وأضاف: نرحب بجميع الرياضات في مجتمع أبوظبي، ليصبح مجتمعنا نشطاً ومسؤولاً، عبر جعل الأفراد يشاركون بفاعلية، وجعلهم نشطين يتمتعون بثقافة الصحة البدنية، وفي هذا السياق تعد الجالية الهندية في الإمارات من أعلى النسب في الدولة، وهناك في الهند غالبية الأفراد يفضلون لعبة الكريكت التي تعد بالنسبة لهم اللعبة الشعبية الأولى.

في المقابل حقق مومباي انديانز فوزاً مهماً على فريق كولكاتا نايت رايدرز، بنتيجة 49 ركضة، في المباراة التي شهدها ستاد زايد للكريكيت في نادي أبوظبي للكريكيت مساء أمس الأول، ضمن منافسات الدوري الهندي الممتاز للكريكيت.