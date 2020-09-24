«الشارقة الرياضي» يستعرض مشاريع استثمارية

الشارقة (وام)

استعرضت لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي بمجلس الشارقة الرياضي عدداً من المشاريع الاستثمارية الحيوية والتسويق الرياضي للمجلس، خلال ورشة العمل التي نظمتها في مقر شركة الشارقة لإدارة الأصول، وذلك ضمن استراتيجية وتوجهات المجلس لتعزيز مجالات الاستثمار الرياضي، وفتح آفاق وموارد جديدة وفرص التطوير الاستثماري، وترأس الورشة عبدالله سلطان الدح رئيس لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي.

وقال عبدالله سلطان الدح: «إننا نعمل كفريق واحد لخدمة استراتيجية الإمارة بشكل عام، واستراتيجيات وتطلعات المجلس بشكل خاص فيما يعنى بالاستثمار والتسويق الرياضي، من خلال مختلف المشاريع والمبادرات الاستثمارية الرياضية الواعدة والشراكات مع مختلف المؤسسات والجهات لزيادة الموارد وتنويع مصادر الدخل».

واستمرت الورشة حوالي 5 ساعات، حيث تم استعراض عدد من المشاريع الواعدة والجديدة ليتم إعداد خطط العمل المناسبة لهذه المشاريع الاستثمارية الرياضية بأفضل الأساليب المبتكرة وتحويل الأفكار والموارد إلى نماذج وعمليات عالية الكفاءة وفق الوسائل التكنولوجية، لتحقيق أعلى مستوى من الفائدة للجميع، سواءً المجلس أو الأندية التابعة له، بالتعاون والتنسيق بين اللجنة واللجان الدائمة الأخرى بالمجلس للخروج بأفضل المبادرات والمشاريع الاستثمارية الابتكارية والذكية، وتحقيق نقلة نوعية في الاستثمار والتسويق الرياضي.