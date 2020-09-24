«أقوى النزالات» في «محاربي الإمارات»

دبي (الاتحاد)

تنطلق في الساعة السادسة مساء اليوم، «النسخة 13» من بطولة «محاربي الإمارات» الدولية لفنون القتال المختلطة، التي تنظمها شركة بالمز الرياضية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في فندق سيزر بالاس بجزيرة بلو ووترز بدبي.

ويتنافس 26 مقاتلاً يمثلون 21 دولة في 13 نزالاً، أبرزها النزال الذي يجمع بين البريطاني تشي لويس باري والبرازيلي فابيو ملدنادو، والآخر بين الداغستاني إسلام محمدوف والكوري الجنوبي كيونج بيو كيم.

وأكملت اللجنة المنظمة الترتيبات كافة لتنظيم البطولة، التي سيتم خلالها تطبيق الإجراءات الاحترازية واتباع البروتوكولات التي أرسلها مجلس دبي الرياضي، وتتضمن حصول جميع الأطراف المشاركة في المنافسات وأعضاء الفرق الفنية والإعلاميين الموجودين على فحص «كوفيد- 19» يظهر النتيجة سلبية.

وأجرت اللجنة المنظمة، مساء أمس، عملية الوزن للمتنافسين التي تسبق انطلاق البطولة، وتم التقاط الصور التذكارية لكل المتنافسين وفي خلفيتهم عين دبي، أكبر عجلة ترفيهية في العالم.

ويقاتل تشي لويس للحافظ على لقبه في البطولة، ضمن الوزن الثقيل، وستكون مواجهة تشي لويس شديدة التنافس مع فابيو ملدنادو ذي الأربعين عاماً، نظراً لخبرة الأخير القتالية، حيث خاض البرازيلي ملدنادو 114 نزالاً منذ بداية مسيرته عام 2000، من بينها 30 نزالاً في ملاكمة المحترفين، فاز بـ 26 نزالاً منها، من بينها 25 بالضربة القاضية، كما خاض 39 نزالاً في بطولات فنون القتال المختلطة، فاز أيضاً بـ 25 نزالاً منها 15 بالضربة القاضية، وخاض 45 نزالاً في بطولات الملاكمين الهواة، فاز فيا بـ 40 نزالاً من بينها 27 فوز بالضربة القاضية.

وتتضمن منافسات الوزن الثقيل مواجهة الملاكم المحترف الكازاخستاني تقسيم زايبتوف الذي فاز في سبع نزالات سابقة، من دون أي هزيمة، حيث يلتقي اليوم مع المغربي خافيير علاوي الذي يلعب مع نادي ترايستار في كندا، كما يواجه البريطاني أولي طومبسون مع كريس بارنيت، وفي الوزن المتوسط يتواجه السوري طارق سليمان مع بيوتر ولاوسكي، ويخوض الكويتي عبدالله البوشهري نزالاً مع الأيرلندي دين باري بطل الكيك بوكس العالمي الأسبق، وواحد من أكثر الرياضيين المتوجين على مستوى العالم في تلك الرياضة، ويخوض الأردني هاشم أرخاجا نزالاً مع البرازيلي إيوري فراجا.

وستكون المشاركة النسائية في نزالين، سيكون أولهما بين ملاكمتين تشاركان للمرة الأولى في البطولة بين اليونانية كريستينا ستليو والأسترالية كيسي أونيل، وفي النزال الثاني تخوض الفرنسية مانون فيورو التي قدمت واحداً من أقوى النزالات في تاريخ البطولة خلال «النسخة 12» الماضية، عرضت خلاله مزيجاً بين المهارة الفنية والقوة البدنية، والقدرة على التحكم في وتيرة النزال، وتلتقي اليوم مع الهولندية نعومي تتاروجلو.

وتبث منافسات البطولة على الهواء مباشرة عبر قناتي أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية.