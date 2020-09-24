إصابة إبراهيموفيتش نجم نادي ميلان الإيطالي بكورونا

أعلن نادي ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، إصابة مهاجمه المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف النادي الإيطالي أن لاعبه السويدي (38 عاماً)، الذي سيغيب عن مواجهة بودو/ جليمت النرويجي في الدوري الأوروبي، في وقت لاحق اليوم الخميس، يخضع للحجر الصحي في منزله، وتم إبلاغ السلطات الصحية بإصابته.

يأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من إصابة زميله البرازيلي ليو دوارتي، بينما قال ميلان إن باقي نتائج فحوص الفريق جاءت سلبية.

وإبراهيموفيتش مهاجم برشلونة ويوفنتوس وأياكس وإنتر ميلان السابق، الذي سيكمل عامه 39 الشهر المقبل، أبرز لاعب في الدوري الإيطالي يصاب بالفيروس منذ استئناف الموسم في يونيو الماضي، بعد توقف دام ثلاثة أشهر.

ويعتبر إبراهيموفيش أحد أبرز اللاعبين في أوروبا، حيث سجل 14 هدفاً في 22 مباراة منذ عودته للانضمام إلى ميلان في فترته الثانية في يناير الماضي، وقد ساهم في صحوة فريقه في نهاية الموسم الماضي.

بدأ إبراهيموفيش، الموسم الجديد في الدوري بشكل رائع يوم الاثنين الماضي، عندما سجل هدفين في الفوز 2-صفر على نادي بولونيا.