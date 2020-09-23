أبوظبي تستقبل نجوم «العودة إلى جزيرة النزال»

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت العاصمة أبوظبي في استقبال النجوم المشاركين في منافسات العودة إلى جزيرة النزال من «يو إف سي»، قبل انطلاق المنافسات في جزيرة ياس، خلال الفترة اعتباراً من الأحد المقبل، وحتى 25 أكتوبر، ويعكس تنظيم هذه الفعالية الضخمة التي تتضمّن خمس مُنافسات حماسية، ريادة أبوظبي في استضافة الأنشطة والفعاليات الدولية الضخمة عالمية المستوى، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة العامة.

ووصل المقاتل البرازيلي باولو كوستا، وخصمه إسرايل أديسانيا إلى فندق دبليو- أبوظبي، ضمن المنطقة الآمنة المخصصة لفعالية العودة إلى جزيرة النزال من «يو إف سي» في جزيرة ياس، استعداداً للمُشاركة في تحدي «يو إف سي 253: أديسانيا ضد كوستا» الأحد المقبل، وانضم النجمان إلى كل من جان بلاتشوفيتز ودومينيك ريس اللذين سيتنافسان خلال الفعالية المشتركة للنزال الرئيس لفئة الوزن الثقيل الخفيف.

كما ووصل إلى كاي كارا فرانس، وخوان إسبينو، وحكيم داوود، بالإضافة إلى المُقاتلة كيتلين فييرا، وتلقّى جميع الرياضيين إحاطة سريعة حول إجراءات الصحة والسلامة قبل بدئهم فترة الحجر الصحي الاحترازي لمدة 48 ساعة في مقار إقامتهم، وذلك في إطار تدابير الصحة والسلامة الصارمة المعتمدة، تماشياً مع جهود حكومة أبوظبي الرائدة لاحتواء تفشي جائحة كوفيد-19.

وبعد إجراء اختبارين للكشف عن فيروس كوفيد-19، قبل مغادرة بلادهم وفور وصولهم إلى أبوظبي، أجرى جميع الرياضيين الاختبار مرة ثالثة، كي يتسنّى لهم مُغادرة غرفهم الفندقية والتحرك ضمن المنطقة الآمنة المخصصة لفعالية العودة إلى جزيرة النزال من «يو إف سي» في جزيرة ياس؛ علماً أن جميع الموجودين ضمن المنطقة الآمنة سيخضعون لاختبارات دورية للكشف عن فيروس كوفيد-19.

وتشغل المنطقة الآمنة مساحة 6 كيلومترات مربع ضمن جزيرة ياس، وتضم عدداً من الفنادق والمرافق التدريبية ووجهات الترفيه ومنافذ المأكولات، وبات مفهوم المنطقة الآمنة يمثل نموذجاً عالمياً رائداً لاستضافة البطولات وسط إجراءات وتدابير صارمة، والذي طورته دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع «يو إف سي» في النسخة الأولى من فعالية جزيرة النزال من «يو إف سي» يوليو الماضي، ويقتصر دخول المنطقة الآمنة بالنجوم المشاركين وفرق العمل والقائمين على تنظيم هذه الفعالية والمسؤولين عن استمرارية العمل في جزيرة ياس.

ريس: منصة باهرة تتطلب مهارات فريدة

أبدى المقاتل الأميركي دومينيك ريس، إعجابه بالمنصة التي تقدمها أبوظبي وجزيرة النزال من «يو إف سي» لنخبة المقاتلين في العالم، ويواجه ريس «ذا ديفستايتر» بلاتشوفيتز للمنافسة على لقب فئة الوزن الثقيل الخفيف في نزال رئيس مشترك، في أولى فعاليات العودة إلى جزيرة النزال.

دومينيك ريس

وأكد ريس الذي يبلغ من العمر 30 عاماً، استعداده لخوض النزال قائلاً: «تمتاز منافسات العودة إلى جزيرة النزال بأهمية كبرى، خاصةً بالنظر لإقامتها في وجهةٍ رياضية مميزة مثل أبوظبي، وتقدم هذه المنافسات بيئة خاصة تتطلب مهارات فريدة، ولذا فأنا أتطلع لاستعراض مهاراتي أمام العالم، انطلاقاً من أبوظبي».

أضاف: «منافسات جزيرة النزال ستكون فعالية تاريخية بكل المقاييس؛ فإمارة أبوظبي مكان جميل يشتهر بكرم الضيافة العربية الأصيلة، ولا شك أننا سنشهد منافسات رائعة وضخمة يشرّفني المشاركة فيها، وكان معسكري التدريبي صارماً، إذ منحني مستويات فريدة من السرعة والتركيز، والتي أعتقد بأنها تؤهلني لخوض هذا النزال، والفوز بلقب بطولة الوزن الثقيل الخفيف».

حصرياًً على تطبيق «UFC Arabia»

أعلنت «أبوظبي للإعلام» بث مجريات النزال على لقب الوزن المتوسط في منافسات «يو أف سي 253»، الذي يقام بجزيرة ياس، ويجمع بين حامل اللقب «آديسانيا» وباولو كوستا حصرياً، عبر تطبيق «UFC Arabia»، أول تطبيق باللغة العربية من «يو اف سي» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يقام النزال الأحد المقبل، في الساعة 6 صباحاً بتوقيت الإمارات، ويمكن تحميل التطبيق عبر متجري «آبل» و«جوجل بلاي»، على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والتلفزيون الذكي، لمشاهدة جميع المنافسات مباشرة، ومواكبة أحدث الأخبار لحظة بلحظة، عبر التغطية المتصلة للحدث، مع سهولة التنقل بين اللغة العربية والإنجليزية، كما يمكن للمتابعين مشاهدة مجموعة من مقاطع الفيديو للنزالات.

وحصل التطبيق على المركز الأول بين التطبيقات المتوافرة على متجر «آبل» في كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت، والأردن، وسلطنة عمان، ولبنان.