«الفرسان» يواجه أهلي جدة في دور الـ 16 لدوري الأبطال

منير رحومة (دبي)

تأهل شباب الأهلي إلى دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، باعتبار الهلال السعودي منسحباً من المباراة التي كان من المفترض إقامتها، مساء أمس، في ختام مرحلة المجموعات، وبالتالي إلغاء نتائج جميع مبارياته في البطولة، كما تأهل باختاكور الأوزبكي من المجموعة الثانية، بعد أن حصد 7 نقاط، ويخوض «الفرسان» مباراة دور الـ 16 أمام أهلي جدة السعودي السبت المقبل.

يذكر أن الهلال السعودي سجل 9 لاعبين فقط في قائمة مباراة، أمس، الأمر الذي دفع حكم المباراة إلى إلغاء اللقاء بسبب مخالفة لوائح الاتحاد الآسيوي.

وأصدر الاتحاد الآسيوي بياناً جاء فيه: «أخفق الهلال السعودي في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعباً، من أجل خوض المباراة، ضمن المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، أمام شباب الأهلي، وذلك بحسب المادة 4.3 من اللوائح الخاصة لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال جائحة «كوفيد-19»، وبالتالي تم اعتباره منسحباً من البطولة، وأيضاً اعتبار جميع المباريات التي خاضها الهلال «الذي قام بتقديم قائمة تضم 11 لاعباً للمباراة» لاغية وغير محتسبة، وذلك بحسب المادة 6 من تعليمات دوري أبطال آسيا، وبالتالي فقد تأهل باختاكور وشباب الأهلي إلى دور الـ16. وسمحت تعليمات البطولة بتسجيل 35 لاعباً في كل ناد، ولكن الهلال قام بتسجيل 30 لاعباً، ومن بين هؤلاء سافر 27 لاعباً مع الفريق إلى الدوحة، ومن أجل دعم الجهازية الفنية للنادي المتأثر بحالات «كوفيد-19»، سمح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بإضافة حارسي مرمى، من أجل استبدال حراس المرمى الذين جاءت نتيجة فحوصهم إيجابية لفيروس «كوفيد-19»، وتم تسهيل وصول حارسي المرمى البديلين، إلى جانب لاعبين آخرين كانا مسجلين في القائمة الأولية، ولم يسافرا مع الفريق، وكذلك مسؤولين آخرين، وبأسرع وقت إلى الدوحة».