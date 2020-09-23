أكاديمية فاطمة بنت مبارك تطلق تحدي الـ 10 ملايين خطوة

أبوظبي (وام)

أطلقت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، مبادرة تحدي الـ 10 ملايين خطوة، بشعار «نحن قدها»، عبر منصات التواصل الاجتماعي، تزامناً مع احتفالات الأكاديمية بمرور عشر سنوات على تأسيسها، تجسيداً للمكانة الرياضية الدولية التي وصلت إليها في فترة زمنية قياسية.

وتتمثل المبادرة الجديدة في تحد يتنافس فيه كل المشاركين، باحتساب كل خطوة يخطونها في أي مكان يتواجدون فيه، من أجل التحفيز على ممارسة النشاط الرياضي، وتشجيعاً على اتباع أسلوب حياة صحي، ويعكس شعار «نحن قدها» عزيمة المجتمع الإماراتي في مواجهة التحديات كافة. وكشفت اللجنة المنظمة في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، عن مواعيد المشاركة في التحدي، والذي يبدأ من 1 إلى 10 أكتوبر، وسيكون باب المشاركة مفتوحاً وبشكل مجاني لكافة شرائح المجتمع رجالاً وسيدات من مختلف الأعمار. وأعلنت الأكاديمية عن فرصة الدخول في السحب على جوائز قيمة لكل من يستطيع الوصول إلى 10 آلاف خطوة يومياً على مدار 10 أيام متتالية من المشي، أو الجري، أو حتى صعود الدرج للمشترك الواحد، بشرط توثيق الخطوات وتحميلها عبر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالأكاديمية والموقع الإلكتروني، ومن المنتظر أن يحظى التحدي بمشاركة بطلات الأكاديمية من أجل دعم المبادرة والترويج للحملة. وأكدت إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك أن ذكرى مرور عشر سنوات على التأسيس، مناسبة مثالية للاحتفال معاً بصرح من صروح الإبداع والتميز في المجال الرياضي للمرأة، ومنصة فرضت نفسها على الساحة الرياضية الإقليمية والدولية بإنجازاتها المتوالية على مدار عقد من الزمان، على ضوء توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات.