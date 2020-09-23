26 مقاتلاً على حلبة «محاربي الإمارات» بدبي غداً

مصطفى الديب (أبوظبي)

تقام في دبي غداً، منافسات النسخة الثالثة عشرة من بطولة «محاربي الإمارات» لفنون القتال المختلطة، بقاعة الروتندا في فندق سيزر بالاس، وأكملت اللجنة المنظمة الاستعدادات للحدث، وتم الحديث عن كافة التفاصيل التنظيمية والفنية خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس في دبي، بحضور فؤاد درويش، رئيس اللجنة مدير عام شركة بالمز الرياضية، وعدد من المقاتلين.

وكشف درويش النقاب عن تفاصيل النسخة المرتقبة، واستهل كلمته بتقديم الشكر إلى العاصمة أبوظبي على استضافتها الفعالية على مدار النسخ الـ 12 الماضية، مؤكداً أن «محاربي الإمارات» ستظل مدينةً بنجاحها إلى أبوظبي، وأشار إلى حتمية عودة البطولة إلى موطنها الأصلي في نسخٍ قادمة، وأضاف درويش أن استضافة هذه النسخة في إمارة دبي تعتبر أولى خطوات التوسع المستقبلية التي تبدأ بتنفيذ نسخة واحدة على الأقل في كل إمارة من إمارات الدولة، ومن ثم التحليق بالبطولة نحو آفاق العالمية. ووجّه درويش الشكر إلى مجلس دبي الرياضي، على التعاون اللامحدود والدعم الهائل الذي لاقته البطولة. وعلى الصعيد الفني، تتضمن هذه النسخة 13 نزالاً قوياً بين 26 مقاتلاً من 21 دولة، حيث سيشهد النزال الرئيس أول دفاع للعملاق البريطاني تشي لويس باري عن لقبه في وزن الثقيل، ضد البرازيلي المخضرم فابيو ملدنادو.ويشهد النزال الرئيس المشترك مواجهةً حاميةً بين الداغستاني إسلام محمدوف، ضد الكوري الجنوبي كيونج بيو كيم.ويواجه الكازاخستاني تقسيم زابيتوف المغربي خافيير علوي، وفي عودته لحلبة محاربي الإماراتي، يواجه الكويتي صاحب الشعبية الجارفة في الوطن العربي عبدالله البوشهري أقوى خصومه على الإطلاق حتى الآن، وهو الأيرلندي دين باري بطل الكيك بوكس العالمي السابق.

وتبث على قناة أبوظبي الرياضية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يمكن متابعة كافة النزالات عبر منصات البث الرقمي.