تأجيل انتخابات السباحة

دبي (الاتحاد)

طلب الاتحاد الدولي للسباحة، في خطاب رسمي، أمس، تأجيل انتخابات اتحاد الإمارات للسباحة، والتي كان من المقرر إقامتها 21 أكتوبر المقبل. وأوضح عبدالله الوهيبي الأمين العام أن الاتحاد الدولي طلب تأجيل الجمعية العمومية الانتخابية، لحين اعتماد التعديلات التي أقرتها الجمعية العمومية مطلع الشهر الحالي، حيث كان من المفترض أن يتم رفع التعديلات الجديدة إلى الاتحاد الدولي قبل 60 يوماً من إجراء الانتخابات، وبناء عليه سيتم تأجيل الانتخابات لحين اعتماد التعديلات الجديدة، محدداً 21 أكتوبر للرد على الاتحاد الدولي عقب مناقشة التعديلات الجديدة.