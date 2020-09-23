دوري أبطال آسيا: «الملك» موعد مع التأهل

علي معالي (دبي)

عندما يدخل الشارقة مباراة الليلة أمام بيروزي الإيراني، ضمن الجولة السادسة، فإنه يرفع شعار التأهل إلى دور الـ 16 من المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا، وهو ما يجعل اللقاء في غاية الأهمية، ويتوقع أن يكون أكثر إثارة، في ظل تساوي الفريقين في عدد النقاط، ولكل منهما 7 نقاط، ويتفوق «الملك» في عدد الأهداف، وسبق للفريقين أن التقيا في الشارقة، وانتهت المباراة بالتعادل 2-2.

ويحتاج «الملك» إلى الفوز لحسم الصعود إلى الدور الثاني، بصرف النظر عن نتيجة مباراة التعاون والدحيل، وفي حال تساوي فريقين، يتم اللجوء إلى المادة 10.5 لتحديد الترتيب النهائي، من خلال المواجهات المباشرة، من دون الوضع في الاعتبار عامل الأرض، نظراً لإكمال البطولة بصفقة استثنائية «الطريقة المجمعة»، أو فارق الأهداف أو الأكثر تسجيلاً، وفي حال التساوي يتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

ويعود إلى تشكيلة الشارقة في مباراة الليلة ماجد سرور بعد انتهاء الإيقاف، ويعتبر قوة ضاربة قوية في «ارتكاز الوسط»، وينتظر أن يلعب المدرب عبدالعزيز العنبري بطريقة متوازنة مع التأمين الدفاعي بدرجة أكبر هذه المرة، بخلاف المباراتين الأخيرتين أمام الدحيل والتعاون، لأن التعادل ربما يكون مهماً ومؤثراً الليلة، في حال انتهاء المباراة الأخرى بالتعادل، لذلك لن يغامر العنبري بالهجوم، بل سيكون أكثر توازناً.

وربما يكون هناك ما بين 4 إلى 5 وجوه تظهر أمام المنافس يدفع بها العنبري، بعكس اللقاء الأول بين الفريقين، ومنهم «الساحر» البرازيلي إيجور كورونادو، والمهاجم «القناص» ويلتون سواريز، إضافة إلى خالد الظنحاني في مركز المدافع الأيمن، وخالد باوزير في الوسط، وربما سيف راشد في الهجوم.

العنبري: ثقتي كبيرة في اللاعبين

طالب عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، لاعبيه بالتركيز الكامل في المباراة، مؤكداً أن أسلوب بيروزي يختلف عن التعاون السعودي، وقال: المنافس اليوم يلعب بضغط عال وإغلاق المساحات، ونحتاج إلى أن نؤدي بمستوى أفضل من مبارياتنا الثلاث السابقة، لأن لقاء اليوم يقودنا إلى التأهل مباشرة.

وأضاف: ثقتنا كبيرة في قدرة اللاعبين على تجاوز هذه المحطة المهمة، وأتمنى أن يواصل «الملك» عروضه القوية، وينجح في حصد النتيجة المطلوبة، وأشكر اللاعبين على ما قدموه في النسخة الحالية.

وأكد عادل الحوسني حارس الشارقة، أن مباراة التعاون أصبحت من الماضي، والآن كل تركيزنا ينصب على مواصلة العروض القوية، حيث إن أمامنا 90 دقيقة مهمة في مسيرة «الملك». وقال: نسعى لبلوغ أهدافنا وإسعاد جماهيرنا الوفية، وتفكر في الفوز فقط، دون النظر لأي حسابات أخرى، ويجب عدم التقليل من فاعلية هجوم بيروزي، لتسجيله هدفين فقط في المباريات السابقة.