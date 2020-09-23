العين.. «النصر» المعنوي

العين (الاتحاد)

يتطلع العين إلى فوز معنوي، في ختام مشواره بالنسخة الحالية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك عندما يواجه النصر السعودي، مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة لمنافسات المجموعة الرابعة، بعدما حصد «الزعيم» نقطتين في مبارياته السابقة، وأصبح خارج حسابات الصعود إلى الأدوار الإقصائية.

ولم يقدم العين أفضل أداء في البطولة، ولكنه في المجمل العام حصد جوانب تحضيرية للموسم المحلي، خصوصاً أن مشاركته جاءت في مجموعة حديدية، بعد أشهر طويلة من توقف المنافسات.

وأكد البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين، أن فريقه سيقاتل حتى النهاية، وقال: وندرك جيداً أننا سنواجه أفضل فرق المجموعة، والذي يملك لاعبين متميزين، ويسعى للفوز بهذه البطولة، ونحن مستعدون للمواجهة، ونعمل على إظهار إمكانياتنا الحقيقية، وهدفنا الفوز بالنقاط الثلاث.

وحول نتائج فريقه خلال المباريات المضغوطة بمرحلة المجموعات، قال: قبل أن ندخل المواجهات كنا ندرك جيداً أن التفاصيل الصغيرة في مثل تلك المسابقات دائماً ما تحدث الفارق، خصوصاً أننا نلعب في أقوى مجموعات البطولة، والواقع يؤكد أننا دخلنا جميع مبارياتنا بهدف الفوز وحصد النقاط الثلاث، وبعد التعادل في الجولة الثالثة، قاتلنا لإحراز الفوز في مباراة الإياب، وخاطرنا أمام المنافس، ما اضطرنا إلى فتح المساحات وفي الوقت الذي أهدرنا فيه فرصاً للتسجيل استقبلت شباكنا الأهداف، وذكرت أن من يسجل أولاً في تلك المواجهات يصبح في حالة ذهنية أفضل‏‭‬.

وأضاف: عندما وصلت إلى العين، كنت أعرف جيداً أننا نواجه تحديات كبيرة، وما المطلوب مني في نادٍ طموحه حصد الألقاب في كل موسم، وفي الوقت الذي دخل المنافسون مرحلة الإعداد وأجواء المباريات الرسمية، كان وضعنا مختلفاً، الأمر الذي فرض علينا التعامل بواقعية مع الظروف كنادٍ كبير.. وقال: أحظى بثقة الإدارة وجماهير العين، ونعمل من أجل تحقيق أهداف النادي الكبير خلال استحقاقاتنا المقبلة.

وأضاف: عدم حضور الجماهير إلى المدرجات لا يؤثر فقط على اللاعبين، بل يلقي بآثاره على منظومة الفريق من أجهزة فنية وإدارية، لأن فرق كرة القدم تلعب من أجل الجماهير والمتعة الحقيقية، ولا تكتمل إلا بوجودهم، وأعتقد أن ملاعب كرة القدم بلا جمهور مثل الحديقة من دون أزهار، ونفتقد جمهور العين، ونعرف أن الوضع صعب، ونتمنى أن تزول هذه الظروف قريباً‏‭‬.