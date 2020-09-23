%54 نسبة المدربين المواطنين بأندية دبي

دبي (الاتحاد)

أكد مجلس دبي الرياضي استمرار خططه وبرامجه التطويرية المخصصة، لدعم المدربين الوطنيين والمواهب الرياضية والأكاديميات، بعد إضافة المزيد من التطوير لهذه البرامج والمبادرات التي أطلقها المجلس.

ويعمل المجلس على تعزيز مكانة المدرب الوطني، ورفع نسبة المدربين الإماراتيين في أندية دبي، وفقاً للخطة الاستراتيجية للمجلس، إلى حيث بلغ عدد المدربين الوطنيين في مختلف فرق أندية دبي إلى 70 مدرباً، من أصل 130 مدرباً من مختلف الجنسيات ولمختلف الفئات العمرية، وبما يشكل نسبة 54% من مجموع المدربين، بعد أن كانت 30%، كما يعمل المجلس على رفع النسبة بشكل سنوي.

بدأت مسيرة التطوير منذ أكثر من 10 سنوات، بقرار من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بتعيين مدرب وطني مساعد لمدربي الفريق الأول في جميع أندية دبي، حيث تم اختيار عدد من المدربين الشباب، وتطويرهم عبر دورات في دبي وفرنسا وإسبانيا، ومنحهم الفرصة للعمل مساعدين لمدربي الفريق الأول، والحصول على شهادات تدريب متقدمة لتولي مسؤولية تدريب الفريق الأول، وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور مواهب وطنية تدريبية يحمل 10 منهم الآن، رخصة مدرب محترف لتدريب الفريق الأول، ويتولى 7 منهم التدريب في فرق داخل الدولة وفي المنتخبات الوطنية، كما يقود المدربون الوطنيون حصراً فريق الرديف.