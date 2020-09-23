تراولي الأجنبي الرابع لـ «البرتقالي»

رضا سليم (دبي)

حسم عجمان ملف الأجنبي الرابع، بعودة المهاجم الدولي الجامبي أبوبكر ستيف تراولي، الذي لعب للفريق في الموسم الماضي، قادماً من الشباب السعودي، على سبيل الإعارة لمدة موسم، وشهدت الأيام الماضية محاولات بين إدارة الناديين، لاستمرار خدمات اللاعب مجدداً.

ودخل عجمان في مفاوضات مع تراولي، للتعاقد معه بعقد جديد، بعد موافقة الشباب على بيعه، ووصل اللاعب الذي عقد اجتماعاً مع إدارة النادي، للوقوف على التفاصيل وتوقيع العقد، وهو ما سيتم الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة.

وسعت إدارة النادي خلال الفترة الماضية للبحث عن الأجنبي الرابع، بعدما تعثرت المفاوضات مع الشباب الذي رفع سعر اللاعب للتنازل عنه، وظلت الاتصالات قائمة مع اللاعب، إلى أن وصلت إلى الاتفاق النهائي بحضوره إلى النادي، وتم مساء أمس الأول وضع اللمسات الأخيرة على التعاقد.

وشهدت الفترة الماضية طرح العديد من الأجانب، من بينهم الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري، ورغم أن الإدارة نفت المفاوضات مع أي لاعب، إلا أن عدم حسم الصفقة، فتح الباب أمام طرح العديد من الأسماء.

من ناحية أخرى، شهدت التدريبات الأخيرة للفريق، ظهور البرازيلي فاندر فييرا لاعب «البرتقالي» السابق، حيث وصل اللاعب إلى البلاد مؤخراً، وانضم إلى التدريبات، رغم عدم نية الإدارة قيده في الفريق، كما وُجد في التدريبات أيضاً المالي ماديبو مايجا لاعب الفريق السابق، وهو الآخر خارج حسابات الجهاز الفني، بعدما استقر النادي على الرباعي الأجنبي.

على جانب آخر، يخوض «البرتقالي» مواجهة ودية مساء اليوم أمام الذيد، أحد أندية الدرجة الأولى، وذلك بملعب راشد بن سعيد بنادي عجمان، وهي المباراة السادسة للفريق، بعد 3 مباريات في بطولة الشارقة الودية، ثم الإمارات والوصل، ومن المنتظر أن يلتقي غداً الجمعة مع الوحدة بملعب راشد بن سعيد، ليخوض «البرتقالي» مباراتين في يومين متتاليين، بعدما اتفقت إدارة الناديين على إقامة المباراة ضمن استعدادات الفريقين لانطلاقة الموسم الجديد.