«كنج مونلو» بطل كأس الوثبة في بوردو

بوردو (الاتحاد)

فرض الجواد «كنج مونلو» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة أنتوني كراستوس، سيطرته المطلقة، وحقق فوزا مستحقا وسهلا في سباق كأس الوثبة ستاليونز، الذي أقيم أمس الأول بمضمار بوردو الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة 12 من مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة، وزيادة اهتمام الملاك والمربين بها على الساحتين المحلية والعالمية. جاء السباق البالغ طوله 1900 متر بمشاركة 11 متنافساً سريعاً، وتقدم الركب المتحدي «جنرال سكوت» يليه «جافرا دو بروجريه» ثم «نيار عذبة» فيما كان «كنج مونلو» يحتل المركز الرابع متحيناً الفرصة المناسبة للانقضاض على الصدارة.

وبسط «كنج مونلو» سيطرته المطلقة على مجريات السباق اعتباراً من عمق المستقيم، بالرغم من المحاولات المستميتة التي قامت بها الخيول المنافسة، إلا أن البطل تمتّع بالوتيرة الأسرع على الإطلاق ليسجل فوزه الثاني في تاريخه السباقي. وجاء فوز البطل البالغ من العمر 5 سنوات والمنحدر من نسل «جلنار الخالدية» والفرس «إشراف» ابنة «ايزيل» بفارق 3 أطوال عن «بهجة» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف شارل جوردين، وقيادة كليمنت ميريل، مسجلاً زمناً وقدره 2:19:91 دقيقة.