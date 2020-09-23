الإعداد النفسي والذهني يرسم طريق نجاح الجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

يعتمد نجوم الرياضة على معدلات عالية من مخزون اللياقة والمجهود البدني في طريق تحقيق النجاحات، بصفته من العناصر الأساسية لتحقيق التفوق، لكن العامل الأبرز والأكثر تأثيراً يكمن في العامل النفسي، الذي يفرض قواعد جديدة، من حيث التخطيط والاستعداد لخوض غمار التحديات والمنافسات. وقال اللاعب فيصل الكتبي، أيقونة الجو جيتسو: «المجهود البدني مهم جداً، إلا أنه يحتاج إلى تكامل وانسجام تام مع الاستعداد الذهني والنفسي للارتقاء بالإنجازات إلى أبعاد جديدة»، ويضيف: «الاستعداد الذهني والنفسي الجيد يساعد اللاعبين الهواة والمحترفين على حد سواء في الصمود ومجاراة الخصوم، لا سيما أنه يعكس تقدماً ملموساً على صعيد الخطط والتكتيك والاستعداد للمنافسات».

ولفت إلى أن توقف المنافسات المحلية والدولية بسبب الأزمة الصحية، أوجد العديد من الفرص ذات التأثير الإيجابي على لاعبي الجو جيتسو، فبينما يمارسون تدريباتهم عن بُعد، بوسعهم قضاء الكثير من الوقت في مشاهدة منافسات الجو جيتسو السابقة عبر القنوات المختلفة، وبالتالي التعرف عن كثب على مكامن القوة والضعف للاعبين والخصوم والبدء في تصميم خطط واستراتيجيات، تؤهلهم نفسياً وذهنياً لخوض النزالات من جديد.

أضاف الكتبي، أنه ومن واقع تجربته الشخصية، كان لدعم الأسرة وجهود الاتحاد والأجهزة الفنية للأندية والمنتخب الوطني عميق الأثر على طريقته في الإعداد النفسي والبدني.

من جانبه، قال مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجو جيتسو: إن أحد أهم عوامل الإعداد النفسي والذهني للاعبين، تتمثل في وعي الجماهير وقيامهم بالتشجيع الإيجابي الذي يستنهض قدرات اللاعبين، ويحفزهم بعيداً عن أجواء الضغط وتشتيت تركيزهم، لما لذلك من أثر سلبي على الأداء. أضاف المنهالي، أن اللاعبين قد يتمتعون بلياقة بدنية عالية وإعداد بدني على أرفع المستويات، إلا أن فاعليتهم على البساط قد لا ترتقي إلى مستوى الطموحات، ويعود السبب في ذلك إلى قلة إعدادهم النفسي والذهني، وهنا يتعين أن تتضافر جهود جميع المسؤولين لوضع خطط واستراتيجيات، تعزز الجاهزية النفسية والذهنية للاعبين، وتأهيليهم بشكل مثالي لتحقيق النتائج المرجوة.