«أبوظبي للرياضات الجليدية» يستعد لعودة أنشطته

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد نادي أبوظبي للرياضات الجليدية لعودة أنشطته الرياضية، بعد توقف دام سبعة أشهر بسبب جائحة كورونا، حرصاً من النادي على الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، للحفاظ على سلامة اللاعبين والطاقم الفني والإداري في النادي.

وأعطى مجلس أبوظبي الرياضي، الضوء الأخضر لبدء الاستعداد لعودة الأنشطة في الرياضات الجليدية، شريطة تطبيق الإجراءات الاحترازية حسب بروتوكول المجلس، وكذلك الإجراءات المحددة من الجهات المختصة التي تدعم سلامة أفراد المجتمع، وشكل النادي لجنة للإشراف على تنفيذ متطلبات بروتوكول المجلس لعودة النشاط.

وعبر لاعبو ولاعبات هوكي الجليد، عن سعادتهم بقرب عودة النشاط الرياضي، مثمنين جهود النادي ومجلس أبوظبي الرياضي، في الحفاظ على سلامتهم خلال الفترة الماضية، وما يبذله النادي من جهد لتمكين اللاعبين من العودة لممارسة «رياضة هوكي الجليد»، خاصةً أن الاستحقاقات المهمة القادمة تتطلب الكثير من الجهد، لرفع اللياقة البدنية والاستعداد الفني. وتشهد أجندة الموسم تنظيم دوري هوكي الجليد وكأس صاحب السمو رئيس الدولة والبطولات القارية والعالمية التي تنتظر اللاعبين، والتي تتطلب منهم الاستعداد الفني والبدني المرتفع. ويبذل النادي جهداً حثيثاً لتطبيق متطلبات المجلس، للحصول على الموافقة النهائية لعودة النشاط ومنها التعقيم المستمر، وتوفير أدوات رياضية الخاصة بكل لاعب، والالتزام بعدد محدود من اللاعبين في الملعب، إضافة الى الفحص الطبي لـ«كوفيد 19» لجميع اللاعبين والإداريين والعاملين. ومن المقرر أن تبدأ آلية عودة النشاط الرياضي، بالتدريبات للفريق الأول في أبوظبي والعين «ستورمز» و«ذيبز» للرجال/‏‏السيدات، ومن ثم تدريجياً لبقية الفرق حسب تقييم الالتزام بشروط بروتوكول المجلس والإجراءات الاحترازية ونتائج الفحص الطبي الدوري. ويتطلع منتسبو مدرسة الهوكي ومدرسة التزلج بشغف لموعد استئناف الحصص التدريبية، والتي يأمل النادي أن تكون في أقرب وقت، ويعمل النادي حالياً على دراسة عدد من المبادرات لإدراجها ضمن مبادرات «فخر الوطن».