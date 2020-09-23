100 حدث في روزنامة موسم رياضة السيارات

دبي (الاتحاد)

استأنفت منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية أنشطتها الرياضية في الدولة، بتنظيم أول سباق للسيارات والدراجات النارية في أم اكس رايد بدبي، ومن المتوقع أن تجذب سلسلة سباقات الدراجات النارية الجديدة، التي تحمل اسم «بطولات دبي إندورو كروس»، أكثر من 50 سائقاً، وستضم ستة أحداث ستقام طوال الموسم، بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك حدثان للكارتينج الأول غداً، من خلال تنظيم الجولة الثامنة لبطولة روتاكس ماكس في حلبة دبي كارتدروم، وكذلك الجولة الأولى من بطولة IAME في حلبة راك – تراك في إمارة رأس الخيمة.

وتنظم منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية 100 حدث في موسم 2020-2021، على غرار بطولات الكارتينج وسباقات: التحمل للكارتينج، الموتوكروس، الإندوروكروس، وكذلك سباقات الطرق للدراجات النارية والسيارات، علاوة على الراليات والباجا، الفورمولا 4، الانجراف ورياضة السيارات الرقمية.

ومن أجل تعزيز المشاركة المحلية في رياضة السيارات والدراجات النارية، قامت المنظمة برئاسة محمد بن سليم نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، بتخفيض جميع رسوم تراخيص المنافسة المحلية بنسبة 50% حتى نهاية العام، وبدأت في إصدار التراخيص الإلكترونية، لتكون بمثابة تعزيز لعملية الاتصال الحر عند تسجيل الحدث والتوقيع عليه.